Как украинским беженцам не стать жертвами мошенников: схемы обмана

Из-за войны многие украинцы были вынуждены выехать за границу или переехать в более безопасные регионы нашей страны. Учитывая сложные обстоятельства, есть большое количество людей, которые стараются помогать и поддерживать другу друга, но есть и те, кто пытается нажиться на войне. Названы самые популярные схемы обмана, которые используют злоумышленники.

Как обманывают беженцев из Украины (фото из открытых источников)

Бесплатные пассажирские перевозки

Волонтеры и просто добрые люди часто предлагают беженцам бесплатные перевозки, однако, бывают случаи, когда перевозчики начинают требовать деньги. Чтобы не было подобных ситуаций, с человеком нужно заранее обговорить все условия. А перед поездкой сфотографируйте автомобиль с номерами и сообщите близким о своем маршруте.

SMS и звонки от работников банка

Фиксируются случаи, когда украинцам начали звонить якобы работники банка и рассказывать о проблемах со счетом. Мошенники могут попросить скачать программу банка, сказать личные данные, ввести BLIK-код или произвести какую-то оплату. Но стоит запомнить, что банки не запрашивают номер вашей карты, пин-коды и пароли к программам. Не нужно незнакомым людям сообщать эту информацию.

Работа

Иногда беженцам предлагают пройти платный тренинг, который якобы необходим для трудоустройства. Нечестные работодатели могут принять на работу на оплачиваемый испытательный срок, но в результате ничего не заплатить и уволить. Поэтому важно проверять компанию или ее сотрудника.

Благотворительность

Сегодня большое количество благотворительных фондов, волонтерских организаций и активистов собирают средства для помощи украинцам. Ситуацией пользуются и мошенники, которые создают фиктивные объявления и сайты, а также собирают деньги прямо посреди улицы разных городов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как уберечь свои деньги от мошенников во время войны.

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