Как украинским беженцам не стать жертвами мошенников: схемы обмана

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны многие украинцы были вынуждены выехать за границу или переехать в более
безопасные регионы нашей страны. Учитывая сложные обстоятельства, есть большое
количество людей, которые стараются помогать и поддерживать другу друга, но
есть и те, кто пытается нажиться на войне. Названы самые популярные схемы
обмана, которые используют злоумышленники.
Как обманывают беженцев из Украины (фото из открытых источников)
Бесплатные
пассажирские перевозки
Волонтеры
и просто добрые люди часто предлагают беженцам бесплатные перевозки, однако,
бывают случаи, когда перевозчики начинают требовать деньги. Чтобы не было
подобных ситуаций, с человеком нужно заранее обговорить все условия. А перед
поездкой сфотографируйте автомобиль с номерами и сообщите близким о своем
маршруте.
SMS и звонки от
работников банка
Фиксируются
случаи, когда украинцам начали звонить якобы работники банка и рассказывать о
проблемах со счетом. Мошенники могут попросить скачать программу банка, сказать
личные данные, ввести BLIK-код или произвести какую-то оплату. Но стоит
запомнить, что банки не запрашивают номер вашей карты, пин-коды и пароли к
программам. Не нужно незнакомым людям сообщать эту информацию.
Работа
Иногда
беженцам предлагают пройти платный тренинг, который якобы необходим для
трудоустройства. Нечестные работодатели могут принять на работу на
оплачиваемый испытательный срок, но в результате ничего не заплатить и уволить.
Поэтому важно проверять компанию или ее сотрудника.
Благотворительность
Сегодня
большое количество благотворительных фондов, волонтерских организаций и
активистов собирают средства для помощи украинцам. Ситуацией пользуются и
мошенники, которые создают фиктивные объявления и сайты, а также собирают
деньги прямо посреди улицы разных городов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как уберечь свои деньги от мошенников
во время войны.
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