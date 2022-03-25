Как уберечь свои деньги от мошенников во время войны: 5 правил

В условиях военного положения необходимо быть очень внимательными и соблюдать простые правила, которые помогут защитить ваши банковский счета и деньги от мошенников, использующих это сложное время для наживы. В пресс-службе "УкрСиббанка" подсказали, как можно уберечь свои средства.

Как уберечь свои деньги от мошенников (фото из открытых источников)

Пополнение карты

Чтобы пополнить карту другого человека, необходимо знать ее номер (16 цифр) и ФИО владельца. Остальные данные нельзя называть.

Пароль

Установите надежный и сложный пароль, чтобы злоумышленники не смогли получить ваши персональные данные путем подбора цифр. Используйте прописные и срочные буквы, цифры и символы.

Тайная информация

Никому не стоит называть свой PIN-код, вход в интернет-банкинг, цифры CVV2/СVC2 и другие данные своего аккаунта. Если мошеннику удалось завладеть этой информацией, тогда нужно срочно заблокировать карту и свой личный профиль.

Звонки и сообщения

Часто мошенники пытаются завладеть чужими средствами, совершая телефонные звонки или SMS от имени банка и других официальных структур. Если работник банка начинает у вас выпытывать тайную информацию, данные банковских карт и прочего, то скорее всего, это злоумышленник. Лучше завершить звонок и обратиться на горячую линию банка, клиентом которого вы являетесь.

Подпишитесь на официальные источники

Верьте только официальным источникам финансовых учреждений, сайтов и каналов, потому что враг ведет и информационную войну. Прежде, чем довериться неизвестным профилям и пересланным сообщениям — хорошо подумайте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мошенники обманывают украинцев во время войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!