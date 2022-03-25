logo

BTC/USD

44132.02

ETH/USD

3120.45

LTC/USD

125.93

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Как уберечь свои деньги от мошенников во время войны: 5 правил
commentss НОВОСТИ Все новости

Как уберечь свои деньги от мошенников во время войны: 5 правил

В " УкрСиббанке" рассказали, как защитить свои деньги и банковские счета от злоумышленников во время войны

сегодня, 02:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В условиях военного положения необходимо быть очень внимательными и соблюдать простые правила, которые помогут защитить ваши банковский счета и деньги от мошенников, использующих это сложное время для наживы. В пресс-службе "УкрСиббанка" подсказали, как можно уберечь свои средства.

Как уберечь свои деньги от мошенников во время войны: 5 правил

Как уберечь свои деньги от мошенников (фото из открытых источников)

Пополнение карты

Чтобы пополнить карту другого человека, необходимо знать ее номер (16 цифр) и ФИО владельца. Остальные данные нельзя называть.

Пароль

Установите надежный и сложный пароль, чтобы злоумышленники не смогли получить ваши персональные данные путем подбора цифр. Используйте прописные и срочные буквы, цифры и символы.

Тайная информация

Никому не стоит называть свой PIN-код, вход в интернет-банкинг, цифры CVV2/СVC2 и другие данные своего аккаунта. Если мошеннику удалось завладеть этой информацией, тогда нужно срочно заблокировать карту и свой личный профиль.

Звонки и сообщения

Часто мошенники пытаются завладеть чужими средствами, совершая телефонные звонки или SMS от имени банка и других официальных структур. Если работник банка начинает у вас выпытывать тайную информацию, данные банковских карт и прочего, то скорее всего, это злоумышленник. Лучше завершить звонок и обратиться на горячую линию банка, клиентом которого вы являетесь.

Подпишитесь на официальные источники

Верьте только официальным источникам финансовых учреждений, сайтов и каналов, потому что враг ведет и информационную войну. Прежде, чем довериться неизвестным профилям и пересланным сообщениям — хорошо подумайте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мошенники обманывают украинцев во время войны.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://my.ukrsibbank.com/ua/vsebudedobre/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!