Как украинцы относятся к россиянам — данные свежего опроса

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Вечканова Елена
Отношение жителей Украины к россиянам пока сохраняет весьма шаткий баланс между двумя "стульями". 42% украинцев открыто заявляют о своем недовольстве гражданами РФ, но совсем немного меньшее количество чувствует к ним дружелюбие. При этом россияне гораздо лучше относятся к украинцам, о чем свидетельствует статистика, обнародованная Киевским международным институтом социологии.
42% украинцев плохо относится к России. Фото из открытых источников
Итак, в феврале 2021 года 41% украинцев сообщили о своем хорошем отношении к северному соседу нашего государства. Как уже упоминалось, 42% наших соотечественников заявили об обратном. Еще 17% опрошенных не смогли определиться с ответом. Если сравнивать, то зимой 2012 года ситуация была кардинально иной. Положительно о русских откликалось 85% украинцев, когда врагами их считали только 9%. Вариант "трудно сказать" использовали только 6% респондентов.
Интересно, что граждане России демонстрируют несколько иную динамику. Хорошо относятся к украинцам 54% опрошенных, тогда как негативные эмоции испытывают 31%. 13% россиян не спешат с ответом.
Если говорить об общем соотношение по регионам, то, ожидаемо, лучше всего к России относятся на Востоке Украины. Больше всего негатива северные соседи вызывают у жителей западных регионов.
Следует отметить, что количество украинцев, которые хотели бы ввести с Россией визовый режим, как и с другими государствами, осталось на стабильном уровне — по сравнению с прошлым годом. Такого мнения, как и зимой 2020 года, придерживается 39% украинцев. Несколько большая часть опрошенных, 49%, предпочитают восстановить добрые дружеские отношения, но оставаться двумя различными независимыми государствами. Еще 6% выбрали вариант объединить Украину и Россию в одно государство, а остальные, также 6%, не определились с ответом.
В России же тех, кто стремился бы к единству с Украиной, значительно больше — 17% от опрошенного общественности. 23% россиян хотели бы ввести визовый режим с нашей страной, 57% — придерживаются варианта восстановления добрососедских отношений. Лишь 4% не ответили на вопрос.
В общем, как можно понять, динамика показывает, что украинцы хуже относятся к русским, чем наоборот. Причины очевидны — военная агрессия в Донбассе, аннексия Крыма, постоянная попытка вернуть Украину с европейского пути в зону российского влияния и тому подобное.
Ранее "Комментарии" сообщали о результатах опроса относительно рейтинга доверия политиков. Кому украинцы не доверяют больше, можно узнать в нашем материале.
Также на портале найдется мнение экспертов относительно того, каким политическим опросам стоит доверять, а каким — нет.
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