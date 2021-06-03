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Как украинцы относятся к работе на "дистанционке"

Большинство работников государственного и частного секторов хотят вернуться в офис

сегодня, 13:53
Автор:

Данило Матюха

Большинство экономически активных украинцев не желают работать удаленно. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова за май 2021 года.

Как украинцы относятся к работе на "дистанционке"

Дистанционная работа - фото из открытых источников

По данным социологов, 14% работающего населения заявили, что хотят продолжать зарабатывать деньги дистанционно. Отрицательно к дистанционной работе отнеслись 73% экономически активных респондентов, еще 12% не определились.

Чаще всего к дистанционной работе положительно относятся те, кто, во время пандемии коронавируса перешел на "удалёнку" сохранением заработной платы (29,5%), хотя большинство среди них (56%) не хотят работать дистанционно.

Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что отношение к удаленной работе статистически значимо не отличается среди работников государственного сектора (соответственно 14% и 76%) и частного сектора (соответственно 15% и 74%), так же как и среди тех, кто работает на постоянной основе (соответственно 14% и 75%) и тех, кто работает на временной основе (соответственно 12,5% и 76,5%).

Напомним, что большинство украинцев негативно оценивают экономическое положение Украины за год и финансовое положение своих семей. Неутешительные прогнозы сделали респонденты и по дальнейшему состоянию экономики страны и финансовому благополучию своих семей. Больше статистических деталей найдете в нашем материале на эту тему.

Добавим, в недавнем соцопросе украинцы рассказали, кого считают самым успешным президентом страны в новой истории. Оказалось, лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, граждане страны считают Леонида Кучму (23%). 

18% ответили, что лучшим президентом является Зеленский. 14% опрошенных считают, что лучшим был Порошенко, 13% уверены, что лучшим был Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко. Кто же из президентов имеет наибольший рейтинг доверия узнавайте из нашего материала.


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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/robota-i-zainiatist-v-umovakh-pandemii-covid19-traven-2021r
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