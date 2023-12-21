Как украинцы относятся к идее правительства национального единства: кого хотели бы видеть премьером

Более трети наших соотечественников положительно относятся к идее оппозиционных фракций в Верховной Раде о создании правительства национального единства, по примеру того, что было создано в Израиле. При этом три четверти затрудняются с тем, чтобы назвать кандидатов в премьеры. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, 37% украинцев положительно относятся к созданию правительства национального единства, 38% — нейтрально, а 19% — негативно. Остальные 7% не определились со своим мнением.

Также респондентам в открытом формате задавался вопрос, кого бы они хотели видеть во главе такого правительства. Большинство респондентов, а именно 76%, затруднились ответить на вопрос.

Респонденты, которые смогли ответить на вопрос, чаще всего называли фамилию пятого президента Петра Порошенко. Среди тех, кто сумел ответить на этот вопрос 25,5% поддерживают кандидатуру Порошенко, как нового премьера. 13,8% видят на таком посту главкома ВСУ Валерия Залужного. Еще 9,2% допускают, что новым премьером могла бы стать Юлия Тимошенко. Действующего премьера Дениса Шиыгаля на посту премьера хотят видеть всего 4,9%.

Читайте также на портале "Комментарии" — опросы демонстрируют, что у украинцев снизилось доверие к Верховной Раде, правительству (существенно) и президенту (менее кардинально). При этом чрезвычайно высок уровень доверия к ВСУ и главкому Залужному. В топ-тройку политических лидеров входят глава государства Владимир Зеленский (77% респондентов доверяют, а 22% – нет), шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула (69% против 25%) и мэр Киева Виталий Кличко (52% против 43%). Результаты еще одного исследования демонстрируют, что украинцы хотят видеть президентом профессионального политика и экономиста, а не военного. О чем говорят подобные предпочтения? Как они могут измениться в 2024 году? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



