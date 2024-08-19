Как украинцы относятся, что через Украину осуществляется транзит российского газа

Каждый пятый украинец положительно относится к тому, что Украина продолжает обеспечивать транзит российского газа странам Европейского Союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос компании Active Group.



Транзит российского газа через Украину. Фото из открытых источников

Согласно исследованию Active Group, в 2024 году 94,2% украинцев знают, что через территорию Украины продолжается поставка российского газа в ЕС. Это почти на 22% больше, чем показатель 2023 года, тогда о транзите российского газа через Украину знали 72,4% украинцев.

В 2024 году 3,1% украинцев полностью положительно относится к продолжению транзита российского газа по территории Украины, а еще 16,9% выбрали вариант скорее положительно. Полностью отрицательно к поставкам газа из РФ через Украину относится 28,2% респондентов, а скорее отрицательно избрали 31,6%. Еще 20,2% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Отношение украинцев к транзиту российского газа. Источник: Active Group



Таким образом, 59,8% опрошенных указывают на негативное отношение к транзиту российского газа через Украину, а поддерживают – 20% украинцев

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что газораспределительная станция Суджа в Курской области оказалась под контролем ВСУ. Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, продолжается ли поставка газа в Европу и обращалась ли Россия к Украине по этому вопросу.

Также "Комментарии" писали о том, что в ЕС придумали способ, как снабжать газ транзитом через Украину, однако в обход Москвы. Европейский Союз считает, что можно наладить сотрудничество с Азербайджаном, который бы вытеснил российский газ с европейского рынка.