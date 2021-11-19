Как Украина ответит на агрессию Россию - Резников в Пентагоне

Министр обороны Украины и США встретились в Пентагоне и обсудили, как противодействовать угрозам России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Визит Алексея Резникова в Пентагон - фото с сайта Минобороны

18 ноября 2021 г. Алексей Резников, министр обороны Украины, пообщался с Ллойдом Остином, министром обороны США. Чтобы обеспечить безопасность Украины, учитывая агрессию России, нужно не говорить, а действовать. Инициативные действия – это единственное, что понимает Москва. Стороны подчеркнули:

"Самый лучший способ предупредить эскалацию — сделать ее цену для агрессора неприемлемой".

Алексей Резников отметил, что Кремль прячется за высокими и толстыми стенами, через которые слабо долетают призывы к диалогу и "обеспокоенность". Однако, говорит министр,

"Они хорошо понимают действия, особенно инициативные. Это как своеобразная вакцинация от опасного вируса агрессии, мутирующего и возвращающего мир в состояние "холодной войны".

Глава Пентагона, еще несколько недель назад встречавшийся с предыдущим министром обороны, Андреем Тараном, поздравил Резникова с назначением. Он заверил, что США будут и дальше консультировать Украину относительно того, как стране обороняться от России. Также стратегическое партнерство будет и дальше углубляться в соответствии с соглашением, которое подписали президенты Зеленский и Байден в августе 2021 г.

Издание "Комментарии" напоминает, что Вашингтон привлек внимание Украины и Европейского Союза к скоплению российского оружия на восточной границе. Тревогу вызывало то, что Москва параллельно выражалась агрессивно и нагнетала напряжение.

Украинский разведчик объяснил, что именно является самым тревожным в действиях российской армии. Больше об этом можно прочитать в статье, которое издание "Комментарии" публиковало ранее .

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