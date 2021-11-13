Что подозрительно в поведении российских войск у украинской границы – говорит разведчик

Роман Машовец, военный специалист, в интервью изданию Military Times объяснил, что тревожит в поведении армии России.

Роман Машовец - фото Facebook Главного управление разведки Министерства обороны Украины

Привычно то, что российская армия ежегодно проводит летние учения вблизи границ Украины. Необычными и подозрительными являются ударные подразделения, которые не отошли вглубь России: технику продолжают держать наготове.

Обычно после учений войска возвращаются на места постоянной дислокации, говорит разведчик. На этот раз отошел личный состав – то есть люди. Между тем, серьезное оружие продолжает находиться у границы: танки, боевые машины, системы баллистических ракет малой дальности "Искандеры". Дальность попадания "Искандеров" – 500-700 км, между тем они базируются на расстоянии около 260 км от Украины. Если Россия решит наступать, личный состав очень легко и быстро перевозится туда, куда нужно.

Ветеран разведки посчитал ориентировочную численность российских войск – это 114 тыс. солдат, находящихся у границ, в оккупированном Крыму, на территории захваченных частей Донецкой и Луганской областей. В одном только Крыму – почти треть от общего количества – около 32 тыс. человек. В итоге есть 36 батальонно-тактических групп (БГТ), в каждой – 300-500 человек. Из них – 31 группа базируется на постоянной основе.

Роман Машковец сейчас занимает должность заместитель главы Офиса Президента по вопросам нацбезопасности и обороны. Он объяснил журналистам причины такого поведения в России. Чиновник предлагает объединить два вопроса: наращивание войск и оккупацию Крыма. Тогда становится понятным, что на самом деле РФ ведет не "горячую", а гибридную войну. Ветеран разведки акцентирует внимание:

"Нужно понимать, что Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира — цивилизованного мира — от российской агрессии. Эту, казалось бы, "маленькую проблему" в центре Европы нельзя игнорировать".

Полностью большое интервью Романа Машковца можно прочесть по ссылке.

Между тем Путин, Президент РФ, продолжает называть события на востоке Украины "конфликтом" и утверждает, что Россия не имеет к нему никакого отношения. Соответствующий материал издания "Комментарии" публиковало ранее.

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