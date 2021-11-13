logo

BTC/USD

64126.69

ETH/USD

4646.55

LTC/USD

257.09

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Что подозрительно в поведении российских войск у украинской границы – говорит разведчик
commentss НОВОСТИ Все новости

Что подозрительно в поведении российских войск у украинской границы – говорит разведчик

Войска РФ регулярно проводят учения у наших границ, но нынешняя ситуация не похожа на прошлогоднюю

сегодня, 22:18
Автор:

Елена Бурдейная
Поделитесь публикацией:

Роман Машовец, военный специалист, в интервью изданию Military Times объяснил, что тревожит в поведении армии России.

Что подозрительно в поведении российских войск у украинской границы – говорит разведчик

Роман Машовец - фото Facebook Главного управление разведки Министерства обороны Украины

Привычно то, что российская армия ежегодно проводит летние учения вблизи границ Украины. Необычными и подозрительными являются ударные подразделения, которые не отошли вглубь России: технику продолжают держать наготове.

Обычно после учений войска возвращаются на места постоянной дислокации, говорит разведчик. На этот раз отошел личный состав – то есть люди. Между тем, серьезное оружие продолжает находиться у границы: танки, боевые машины, системы баллистических ракет малой дальности "Искандеры". Дальность попадания "Искандеров" – 500-700 км, между тем они базируются на расстоянии около 260 км от Украины. Если Россия решит наступать, личный состав очень легко и быстро перевозится туда, куда нужно.

Ветеран разведки посчитал ориентировочную численность российских войск – это 114 тыс. солдат, находящихся у границ, в оккупированном Крыму, на территории захваченных частей Донецкой и Луганской областей. В одном только Крыму – почти треть от общего количества – около 32 тыс. человек. В итоге есть 36 батальонно-тактических групп (БГТ), в каждой – 300-500 человек. Из них – 31 группа базируется на постоянной основе.

Роман Машковец сейчас занимает должность заместитель главы Офиса Президента по вопросам нацбезопасности и обороны. Он объяснил журналистам причины такого поведения в России. Чиновник предлагает объединить два вопроса: наращивание войск и оккупацию Крыма. Тогда становится понятным, что на самом деле РФ ведет не "горячую", а гибридную войну. Ветеран разведки акцентирует внимание:

"Нужно понимать, что Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира — цивилизованного мира — от российской агрессии. Эту, казалось бы, "маленькую проблему" в центре Европы нельзя игнорировать".

Полностью большое интервью Романа Машковца можно прочесть по ссылке.

Между тем Путин, Президент РФ, продолжает называть события на востоке Украины "конфликтом" и утверждает, что Россия не имеет к нему никакого отношения. Соответствующий материал издания "Комментарии" публиковало ранее.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gur.gov.ua/content/zbroini-syly-rosii-postiino-utrymuiut-potuzhne-nastupalne-uhrupovannia-navkolo-ukrainy.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!