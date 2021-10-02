Как Украина оказалась на 11 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19

Украина из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации попала в ТОП-20 антирейтинга. Сейчас в стране крайне важно защитить себя и людей вокруг! Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ. По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 30 сентября по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 11 место в мире и 2 — среди стран Европы.



Коронавирус, фото с открытых источников

Также Украина на 9 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев от COVID-19 и на 2 — среди европейских стран.

Единственный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — вакцинация и соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Каждый украинец должен заботиться о своем здоровье и здоровье своего окружения.

Ранее портал "Комментарии" писал, почему коронавирус в Украине превышает даже самые пессимистические прогнозы . Украина пересекла границу в 12 034 инфицированных в сутки. Этот показатель продолжает превышать даже самые пессимистические прогнозы.



Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, что за сутки в Украине почти 12 тыс случаев COVID-19 .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине обнаружили рекордное количество инфицированных коронавируса пациентов . 1 октября Украина пересекла границу в 12 034 инфицированных в сутки. Единственный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — вакцинация и соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Каждый украинец должен заботиться о своем здоровье и здоровье своего окружения. Несмотря на все преимущества вакцинации против коронавируса, у некоторых людей она может вызвать побочные реакции. Какова их допустимая норма по медицинским протоколам, а какие могут вызвать беспокойство.





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