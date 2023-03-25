Как себя показала СБУ в войне против РФ: чем приятно удивляют наши спецы – где еще нужно поработать

Сегодня, 25 марта, в Украине отмечается День СБУ. Накануне президент Владимир Зеленский поздравил коллектив Службы, подчеркнув, что она проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию и дает стране такие результаты, которыми можно гордиться. Что можно сказать о переменах в СБУ за более года полномасштабной российской агрессии? Какие сильные стороны продемонстрировала Служба, где еще стоил приложить усилия для перемен к лучшему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

СБУ. Фото: из открытых источников

С началом полномасштабной войны приоритет СБУ сместился на выявление и пресечение преступлений по основному функционалу украинской спецслужбы

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким мнением:

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"Полномасштабное вторжение заставило СБУ, впрочем, как и большинство других государственных органов, изменить свои подходы к работе. Мы видим, что приоритет сместился с расследования экономических и коррупционных преступлений – на выявление и пресечение преступлений по основному функционалу украинской спецслужбы".

В последнее время, чуть ли не ежедневно, по всей территории Украины задерживают значительное количество российской агентуры, агитаторов, коллаборантов и корректировщиков огня, отмечает эксперт. По его словам, обращает на себя внимание, что 95% таких задержаний сопровождаются фотоматериалами, где можно действительно убедиться в противоправной деятельности таких людей (те же скриншоты их переписки в мессенджерах с российскими кураторами).

"Следует понимать, что каждый такой задержанный корректировщик огня – это сорванный ракетный обстрел российскими войсками этого региона, – акцентирует Иван Ступак. – Да, после войны СБУ еще должна провести детальную (и по возможности – публичную) работу над ошибками. В том числе, в части того, как она действовала в самом начале вторжения, касательно выявления в своих рядах высокопоставленных предателей. Но это будет после войны. А сейчас нам всем вместе следует работать на победу. И – поздравляю с праздником всех причастных!".

СБУ показала высокий класс в контрразведывательной деятельности, в вопросе обороны страны

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко обращает внимание, что, согласно последним соцопросам, уровень доверия к СБУ возрос в разы, нежели было перед полномасштабным вторжением РФ.

"Показатели – беспрецедентны. Это свидетельствует о том, что Служба показала себя с лучшей стороны. Ранее отношение к ней было опасливое, а то и негативное, в частности, из-за т.н. "экономических преступлений", которые она расследовала. Сейчас же СБУ показала высокий класс в контрразведывательной деятельности, в вопросе обороны страны. Поэтому было нивелировано прошлое негативное отношение", – поясняет эксперт.

Абсолютно верным он называет решение президента Зеленского о замене Баканова на Малюка во главе СБУ.

"И это уже приносит свои плоды. Малюк – человек, сосредоточенный именно на войне, на контрразведывательной деятельности. На всём том, чем особо активно должна заниматься СБУ в такое время", – отмечает Игорь Петренко.

Если говорить о проблемных моментах, то, по словам эксперта, никуда не делись экономические вопросы, в которые, так или иначе, вмешивается СБУ.

"Реформа Службы, по понятным причинам, отошла сейчас на второй план. И пока экономический вопрос не отойдет от СБУ, с ней всегда будет оставаться потенциальный коррупционный шлейф, – считает Игорь Петренко. – Впрочем, я более чем уверен, что после окончания войны нашей победой реформа СБУ вновь встанет на повестке дня. И эта структура будет целиком сосредоточена на выявлении предателей, шпионов и так далее. А в вопросе выявления экономических преступлений нужно найти сбалансированный подход. Безусловно, те же изменники могут использовать данные инструменты в своих целях. Но следует, всё же, четко определить подследственность такого рода правонарушений. И логично будет вернуться к этому после войны".

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