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Как продлить «зеленый» сертификат, если вы его сгенерировали летом – инструкция (ВИДЕО)

Те, кто вакцинировался в первую волну и получили сертификат летом 2020 года, столкнулись с тем, что их документы уже не действительны

сегодня, 11:34
Автор:

Людмила Слободенюк
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Как продлить «зеленый» сертификат, если вы его сгенерировали летом – инструкция (ВИДЕО)

Как продлить срок действия сертификата о вакцинации. Фото с сайта ДИЯ

В Украине сложилась такая ситуация, что украинцы, которые вакцинировались первыми, а следовательно и как можно раньше получили свои сертификаты и сгенерировали их в приложение "ДИЯ", теперь имеют не действительные документы. Все это потому, что первоначально первые сертификаты выдавались всего на 180 дней. А позже срок действия "зеленого" сертификата, свидетельствующего о полном курсе вакцинации, продлили на год. Однако чтобы в дальнейшем пользоваться сертификатом, украинцы должны обновить свои документы. Об этом сообщают разработчики приложения "ДИЯ", передает портал "Комментарии".

"Если вы сгенерировали сертификат о полной вакцинации летом, то по правилам министерства здравоохранения подтянулся документ, действительный в течение 180 дней. Немного позже время действия сертификатов увеличили до 1 года. Но "ДИЯ" не сохраняет и не редактирует данные, а только подтягивает их из соответствующих реестров. Поэтому если ваш "зеленый" COVID-сертификат в "ДИЯ" действителен только 180 дней, то его нужно сгенерировать заново", — объясняют разработчики.

Итак, как это сделать. Сначала вам нужно зайти в приложение "ДИЯ" и авторизироваться. Затем в меню найдите раздел "Услуги" и нажмите "СОVID-сертификаты". Тогда выберите нужный тип сертификата и согласитесь на передачу ваших данных. Как только приложение найдет в реестрах ваши документы, они появятся в вашем смартфоне. Новые сертификаты будут действительны 365 дней.


Напомним, бумажные сертификаты выдавали сразу со сроком действия в один год.

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Источник: https://www.facebook.com/diia.gov.ua/posts/722927365778283
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