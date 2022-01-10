Власти требуют отказаться от пластиковых прозрачных масок в кафе, ресторанах и гостиницах

В Украине достаточно распространена практика использования пластиковых прозрачных масок среди персонала различных заведений. Сейчас на эту ситуацию обратили внимание в министерстве здравоохранения Украины и призвали отказаться от такой практики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает портал "Комментарии".

Пластиковые прозрачные маски не являются средством индивидуальной защиты. Фото из открытых источников

"Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", — говорится в сообщении Минздрава.

Также в министерстве добавляют, что о пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. В правилах же речь идет о защитных медицинских масках или респираторах, которые полностью закрывают нос и рот.



"Фактически, люди, использующие такие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражение того, кто носит такие "маски". Призываем работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты", — добавляют в министерстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!