Как повлияет карантин выходного дня на заведения общественного питания - известный ресторатор

Из-за введения властями карантина выходного дня, владельцы ресторанов и кафе забили тревогу. Известный ресторатор Максим Храмов на ток-шоу "Право на власть" рассказал почему.

Фото: Food & Success

По его словам, больше всего выручки ресторанам приносят именно выходные дни. В субботу и воскресенье касса заведения составляет 50-60%.

В связи с уменьшением дохода и ограничением работы ресторанов и кафе на выходных, до 30% персонала придется сократить.

Максим Храмов сообщает, что количество посетителей заведений общественного питания за последние месяцы существенно уменьшилось. Такую тенденцию он объясняет тем, что люди сами стараются избегать общественных мест и социальных контактов.

"Все время мы считаем, что граждане — они дурачки, которыми надо управлять, и вести их, как стадо. У нас люди умные. Они сами себе ограничивают контакты, когда чувствуют, что есть угроза", — подытожил ресторатор.

Напоминаем, что с 14 ноября будет действовать карантин выходного дня. Такой режим предусматривает закрытие развлекательных заведений, заведений питания, непродуктовых магазинов в субботу и воскресенье.

В ответ на это предприниматели со всей Украины вышли на протесты. Решение властей не поддержали и мэры некоторых городов Украины.





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