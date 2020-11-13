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Как повлияет карантин выходного дня на заведения общественного питания - известный ресторатор

По словам бизнесмена Максима Храмова, до 30% персонала ресторанов придется сократить

сегодня, 10:45
Автор:

Кириєнко Анна

Из-за введения властями карантина выходного дня, владельцы ресторанов и кафе забили тревогу. Известный ресторатор Максим Храмов на ток-шоу "Право на власть" рассказал почему.

Как повлияет карантин выходного дня на заведения общественного питания - известный ресторатор

Фото: Food & Success

По его словам, больше всего выручки ресторанам приносят именно выходные дни. В субботу и воскресенье касса заведения составляет 50-60%.

В связи с уменьшением дохода и ограничением работы ресторанов и кафе на выходных, до 30% персонала придется сократить.

Максим Храмов сообщает, что количество посетителей заведений общественного питания за последние месяцы существенно уменьшилось. Такую тенденцию он объясняет тем, что люди сами стараются избегать общественных мест и социальных контактов.

"Все время мы считаем, что граждане — они дурачки, которыми надо управлять, и вести их, как стадо. У нас люди умные. Они сами себе ограничивают контакты, когда чувствуют, что есть угроза", — подытожил ресторатор.

Напоминаем, что с 14 ноября будет действовать карантин выходного дня. Такой режим предусматривает закрытие развлекательных заведений, заведений питания, непродуктовых магазинов в субботу и воскресенье.

В ответ на это предприниматели со всей Украины вышли на протесты. Решение властей не поддержали и мэры некоторых городов Украины.



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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ce-50-60-viruchki-biznesmen-rozpoviv-yak-karantin-vihidnogo-dnya-vpline-na-robotu-restoraniv-1666351.html
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