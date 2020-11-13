Как повлияет карантин выходного дня на заведения общественного питания - известный ресторатор

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Кириєнко Анна
Из-за введения властями карантина выходного дня, владельцы ресторанов и кафе забили тревогу. Известный ресторатор Максим Храмов на ток-шоу "Право на власть" рассказал почему.
Фото: Food & Success
По его словам, больше всего выручки ресторанам приносят именно выходные дни. В субботу и воскресенье касса заведения составляет 50-60%.
В связи с уменьшением дохода и ограничением работы ресторанов и кафе на выходных, до 30% персонала придется сократить.
Максим Храмов сообщает, что количество посетителей заведений общественного питания за последние месяцы существенно уменьшилось. Такую тенденцию он объясняет тем, что люди сами стараются избегать общественных мест и социальных контактов.
Напоминаем, что с 14 ноября будет действовать карантин выходного дня. Такой режим предусматривает закрытие развлекательных заведений, заведений питания, непродуктовых магазинов в субботу и воскресенье.
В ответ на это предприниматели со всей Украины вышли на протесты. Решение властей не поддержали и мэры некоторых городов Украины.
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