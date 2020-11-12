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Протесты и перекрытые дороги: как в Украине встретили карантин выходного дня (ВИДЕО, ФОТО)

По Украине прокатилась волна массовых протестов недовольных введением карантина выходного дня

сегодня, 13:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Украинцы выходят на массовые протесты из-за введения карантина на выходные. В Ровенской области протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп. Предприниматели заблокировали часть дороги, постоянно двигаясь на пешеходном переходе. 

Протесты и перекрытые дороги: как в Украине встретили карантин выходного дня (ВИДЕО, ФОТО)

Фото: Укрінформ

Как сообщают местные СМИ, полиция договорилась с участниками акции, попросив их пропускать некоторый транспорт. В Херсоне рестораторы стучали кастрюлями под зданием администрации. Вчера, 11 ноября, возле Кабинета министров Украины также прошла акция протестов представителей ресторанного бизнеса "Имею право работать".

Протесты и перекрытые дороги: как в Украине встретили карантин выходного дня (ВИДЕО, ФОТО) - фото 2

Напомним, в Ровно, как сообщает глава города Владимир Хомко, введут карантин выходного дня с 16 ноября. Решение может быть пересмотрено, если местная комиссия одобрит такую меру.

"Проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже примем решение относительно этого", — заявил он.


Ранее "Комментарии" сообщали, что мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе не будут вводить карантин выходного дня. Против новых карантинных мер выступил также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, заявив, что желает всем 36,6. 





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Источник: https://news.rbc.ua/rus/accidents/perekrytaya-trassa-protest-ukraine-vystupayut-1605178841.html
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