Протесты и перекрытые дороги: как в Украине встретили карантин выходного дня (ВИДЕО, ФОТО)

Украинцы выходят на массовые протесты из-за введения карантина на выходные. В Ровенской области протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп. Предприниматели заблокировали часть дороги, постоянно двигаясь на пешеходном переходе.

Фото: Укрінформ

Как сообщают местные СМИ, полиция договорилась с участниками акции, попросив их пропускать некоторый транспорт. В Херсоне рестораторы стучали кастрюлями под зданием администрации. Вчера, 11 ноября, возле Кабинета министров Украины также прошла акция протестов представителей ресторанного бизнеса "Имею право работать".





Напомним, в Ровно, как сообщает глава города Владимир Хомко, введут карантин выходного дня с 16 ноября. Решение может быть пересмотрено, если местная комиссия одобрит такую меру.

"Проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже примем решение относительно этого", — заявил он.





Ранее "Комментарии" сообщали, что мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе не будут вводить карантин выходного дня. Против новых карантинных мер выступил также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, заявив, что желает всем 36,6.













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