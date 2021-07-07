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Как получить электронный больничный: в Минздраве объяснили механизм

Электронные больничные можно получить по установленному алгоритму

7 июля 2021, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева

В Украине идет активная кампания по переходу от бумажного к электронному формату больничного. Поэтому в Министерстве здравоохранения рассказали, как работает алгоритм получения электронного документа. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.

Как получить электронный больничный: в Минздраве объяснили механизм

Электронный больничный (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что гражданам больше не нужно нести на работу бумажный больничный. Система будет работать автоматически.

В частности, в ведомстве подробно расписали механизм для того, чтобы украинцы смогли получить электронный больничный без хлопот и задержек.

Что же нужно сделать, чтобы получить такой электронный документ? 

Сначала вы как пациент должны обратиться к своему семейному врачу, который должен внести электронное медицинское заключение в базу здравоохранения. Далее врач подписывает этот документ своей электронной подписью. После этого больничный автоматически отправляется в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда. А тогда вы уже сможете найти свой больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины.

В ведомстве уверяют, что документ будет содержать только медицинскую информацию и никакой административной.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Украине начали выдавать электронные больничные.

До 1 сентября медицинские учреждения должны научиться переходить на электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности украинцев. В Министерстве здравоохранения Украины убеждены, что такие современные изменения искоренят коррупцию в медицинской отрасли, а также сэкономят бумагу, время и финансы граждан.

 


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Источник: https://t.me/NSZU_gov/875
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