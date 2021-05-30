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Как обманывают на OLX: самые популярные схемы

Журналисты рассказали о самых популярных схемах мошенников, с помощью которых они обманывают людей на OLX

сегодня, 07:45
Автор:

Светлана Шкурупий








OLX является одной из самых известных платформ онлайн-объявлений, объединяющей людей для покупки, продажи и обмена товарами и услугами. Но нужно быть всегда начеку, ведь на таких платформах орудуют мошенники и используют различные схемы для обмана людей.

Как обманывают на OLX: самые популярные схемы

Как обманывают на OLX / фото: litemf.com

Схема 1 – Подделка под "безопасную покупку"

На OLX есть услуга "OLX Доставка", которая призвана защищать покупателей, но ее умело используют мошенники. Они создают подделки под сервисы безопасных платежей, а дальше в несколько шагов выманивают информацию о карточке продавца и снимают деньги. Это называется "фишинг". Для того чтобы не попасться на обман, покупателей просят не переходить по ссылкам, которые они получают в мессенджерах якобы для покупки товара. Кроме этого, в "OLX Доставка" нет никаких сбоев/ошибок, при которых сделка отменяется и покупателю нужно снова вводить данные карты для возврата средства или повторной оплаты. 

Схема 2 – Фотошоп чека об оплате и фейковый оператор

Мошенник под видом покупателя может спросить только номер карты, без секретного CVV, и сказать, что направил деньги через iBox. На карточке денег нет, но он пришлет фото чека и заверит, что просто деньги еще не дошли.

В техподдержке оператор скажет, что платеж есть, с ним все хорошо, просто деньги будут на карточке только после полуночи. Это уже может убедить, ведь звонок был по телефону на чеке. Однако чек – подделка, а оператор – из команды мошенников. В то же время номер iBox – не номер iBox. Не стоит доверять операторам, если их контакты на чужих квитанция, контакты сервисов следует искать на оригинальных сайтах.

Схема 3 – Воруют предоплату

Некоторые продавцы за свой товар требуют предоплату и в этом нет ничего такого, если продавец не мошенник и не хочет "подсунуть" вам товар, который не соответствует фотографии. В таких случаях спасает наложенный платеж. Но все же не стоит связываться с подозрительными магазинами, если предоплата за товар значительная. Прежде всего, проверьте его в интернете, как и указанные там номера телефонов.

Схема 4 – Подделка под "безопасный платеж"

Это выглядит примерно так: человек находит объявление, ему нравится товар, связывается с продавцом, получает дополнительные фото, а потом получает в мессенджере ссылки на безопасный платеж. Покупатель платит и слышит, что его деньги "зарезервированы" и снимутся только после того, когда он получит на почте товар. Но ссылки – только визуальная копия настоящего сайта, созданная мошенниками. Ввести данные карточки – значит прощаться с деньгами, потому что товар уже никто не отправит. Так что не стоит переходить по ссылкам!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как украинцев обманывают с работой на OLX.


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