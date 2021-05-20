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Как украинцев обманывают с работой на OLX

Мошенники обманывают украинцев. Несколько способов, как защитить себя

сегодня, 14:29
Автор:

Денис Подставной

В cервисе OLX  в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с поиском работы.  Представители сайта знают о ситуации и дают несколько советов, которые помогут пользователям уберечься от аферистов. 

Как украинцев обманывают с работой на OLX

Мошенники - фото: из открытых источников

Эксперты советуют всегда вести переписку с работодателем именно через внутреннюю систему сервиса. В таком случае вы сможете иметь доказательства, которые в случае надобности можно будет передать в правоохранительные органы. 

Никогда не отправляйте никому деньги наперед. Зачастую мошенники, которые представляются работодателями, просят выслать им денег в качестве "страхового платежа", якобы таким образом они подстраховывают себя на случай того, если вы внезапно откажетесь выполнять свою работу. А в конце месяца, вместе с зарплатой залог будет полностью возвращен. 

Никогда не отсылайте паспортные данные незнакомым людям. Мошенники могут представиться работодателями, которые ищут себе сотрудника для дистанционной работы и якобы для этого потребовать паспортные данные. 

Не редки случаи, когда мошенники пытаются завладеть банковскими картами своих жертв. У "нового сотрудника" просят данные карты, якобы для того, чтобы переводить туда заработную плату. Вот только вместе с номером карточки могу попросить код безопасности и дату. 

Существуют и случаи мошенничества, в которых с жертвы попытаются выманить деньги, якобы за помощь в поиске работы. А после того, как деньги были переведены, на их счет перестают отвечать или отправляют список вакансий, который есть в открытом доступе в Сети. 

Напомним ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Мошенники под видом Илона Маска наворовали криптовалюты на несколько миллионов долларов, а также о том, что пользователей WhatsApp обманывают мошенники



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Источник: https://gsminfo.com.ua/43945-ukrayincziv-masovo-obmanyuyut-z-robotoyu-na-olx.html
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