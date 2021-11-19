Как Новая почта потеряла посылку за двести тысяч гривен - виноваты мошенники

Пользователь службы доставки рассказал, как планировал получить в почтовом отделении тонну грецких орехов. Но узнал, что их нет. Об этом сообщает агентство "Униан" со ссылкой на Facebook пострадавшего.

Большая партия грецких орехов не попала к владельцу – иллюстративное фото из сети

Мужчина объясняет, что общая стоимость орехов, которую он планировал получить, составляла 10 тыс. грн. Причем груз был послан не одной частью, а 34-ю. Когда он пришел за ними в отделение "Новой почты", то оказалось — это невозможно, потому что их забрал неизвестный.

Из поста в Facebook становится ясно, что человек обратился за объяснением к работникам почты. Как заявляет мужчина, они, по-видимому, не проверили документы у забиравшего отправку. Видео с камер наблюдения компания, по словам пользователя, разрешат просмотреть только после официального запроса. Запрос поступил несколько суток назад, но записи никто так и не видел.

Представители "Новой почты" оперативно отреагировали на жалобу в Facebook и попросили подождать — служба безопасности выясняет детали проблемы. Также было проведено внутреннее расследование и обнаружена новая схема обмана.

Мошенники заказывают ценную покупку в любом интернет-магазине. Перед оплатой просят продавца оформить накладную и отправить номер. При этом они просят оформить накладную на имя продавца-отправителя. Аргумент: так он покажет, что не мошенник, покупатель это увидит и только тогда оплатит покупку, после чего продавец переоформляет накладную уже на имя получателя. Однако злоумышленники, получив контактные данные продавца, указанные в накладной, подделывают документы и получают товар в отделении даже не оплатив его стоимость.

Одним из признаков такого мошенничества, акцентирует "Новая почта", есть просьба указать минимальную стоимость посылки. В случае пострадавшего из Facebook для каждой из 34 посылок он указал объявленную стоимость 30 грн. Таким образом, груз, который на самом деле стоит 180 тыс. грн., то по данным компании — всего 1020 грн., т. е. в 170 раз меньше. Если бы была указана действительная стоимость, доставка обошлась бы в 866 грн., а теперь есть потери гораздо большей суммы.

Компания предлагает мужчине обратиться в Национальную полицию и готова предоставить все материалы, которые помогут следствию.

Издание "Комментарии" ранее предупреждало своих читателей о новом мошенничестве с банковскими картами. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке

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