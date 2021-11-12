Мошенники продолжают воровать личные средства жителей Украины, используя распространенную схему обмана. На этот раз жертвой аферистов стала жительница Хмельницкой области в возрасте 65 лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Хмельницкого РУП.

Мошенники продолжают обманывать украинцев: раскрыто детали схемы обмана - фото из открытых источников

Так, женщине поступил звонок на мобильный телефон от якобы сотрудника службы безопасности одного из банка. Мужчина сообщил, что банковская карта жертвы заблокирована, а чтобы помочь решить эту проблему, женщине необходимо предоставить "сотруднику" персональные данные карты. Таким образом злоумышленнику удалось снять со счета более 43 тысяч гривен.

Такая схема является одной из самых популярных, которые используют аферисты, однако доверчивые украинцы продолжают им верить.

Отмечается, что в полиции возбудили уголовное производство по ч.1 ст.190 (Мошенничество) УКУ. Следственные действия на данном этапе продолжаются.

Правоохранители напомнили, что сотрудники банка никогда не спрашивают персональные данные карты (ПИН-код,CVV2-код) , потому не стоит выполнять подобных просьб от неизвестных лиц. Также рекомендуется установить SMS-банкинг, который позволит получать уведомления обо всех операциях, которые совершают с банковской карточкой.

Кроме того, клиентам банков для транзакций следует пользоваться теми банкоматами или терминалами, которые установлены в безопасных местах.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что аферисты придумали новую схему с PornHub: люди расплачиваются потерей личных данных. Мошенники начали подделывать PornHub для кражи данных пользователей соцсети "ВКонтакте".

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