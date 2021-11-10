Аферисты придумали новую схему с PornHub: люди расплачиваются потерей личных данных

В РФ стремительно растет число фишинговых страниц, имитирующих PornHub. За первые 10 дней ноября появилось уже более 60 похожих доменов. И сегодня количество клонов сайта продолжает увеличиваться, потому как схема работает. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Лайфхакер".

Pornhub. Фото: technoguide.com.ua

Сообщается, что цель новых клонов – это воровство аккаунтов соцсети "ВКонтакте". Таким способом PornHub отслеживает возраст пользователей. Для того, чтобы войти на PornHub выскакивает запрос на введение личных данных путем авторизации через свой личный аккаунт в "ВКонтакте". Персональные данные каждого человека, который входит в соцсеть больше всего интересуют злоумышленников. Фактически таким образом персональная страница человека, который попался на уловку мошенников становится доступна аферистам. Предприимчивые мошенники получают доступ не только к личной информации, но и получают возможность рассылать личные сообщения знакомым и друзьям жертвы.

Помимо этого, через двойник PornHub аферисты могут распространять вредоносное программное обеспечение.

Отмечается, что визуально увидеть подвох в подделке PornHub практически невозможно. Кроме того, разработчики клона PornHub позаботились о том, чтобы его нельзя было заблокировать.

Читайте на портале "Комментарии" — пользоваться сайтом PornHub станет труднее – пользователям придется предоставить доступ к своему официальному документу. В противном случае вход на ресурс будет невозможен.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – парижский художественный музей Лувр подали иск в суд против Pornhub.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!