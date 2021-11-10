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Аферисты придумали новую схему с PornHub: люди расплачиваются потерей личных данных

Мошенники начали подделывать PornHub для кражи данных пользователей «ВКонтакте»

сегодня, 11:05
Автор:

Кравцев Сергей
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В РФ стремительно растет число фишинговых страниц, имитирующих PornHub. За первые 10 дней ноября появилось уже более 60 похожих доменов. И сегодня количество клонов сайта продолжает увеличиваться, потому как схема работает. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Лайфхакер".

Аферисты придумали новую схему с PornHub: люди расплачиваются потерей личных данных

Pornhub. Фото: technoguide.com.ua

Сообщается, что цель новых клонов – это воровство аккаунтов соцсети "ВКонтакте". Таким способом PornHub отслеживает возраст пользователей. Для того, чтобы войти на PornHub выскакивает запрос на введение личных данных путем авторизации через свой личный аккаунт в "ВКонтакте". Персональные данные каждого человека, который входит в соцсеть больше всего интересуют злоумышленников. Фактически таким образом персональная страница человека, который попался на уловку мошенников становится доступна аферистам. Предприимчивые мошенники получают доступ не только к личной информации, но и получают возможность рассылать личные сообщения знакомым и друзьям жертвы. 

Помимо этого, через двойник PornHub аферисты могут распространять вредоносное программное обеспечение.

Отмечается, что визуально увидеть подвох в подделке PornHub практически невозможно. Кроме того, разработчики клона PornHub позаботились о том, чтобы его нельзя было заблокировать. 

Читайте на портале "Комментарии" — пользоваться сайтом PornHub станет труднее – пользователям придется предоставить доступ к своему официальному документу. В противном случае вход на ресурс будет невозможен.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – парижский художественный музей Лувр подали иск в суд против Pornhub.  


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Источник: https://lifehacker.ru/moshenniki-nachali-poddelyvat-pornhub/?utm_source=twitter&utm_campaign=auto_tw&utm_medium=social
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