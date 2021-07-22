Лувр подал в суд на Pornhub

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Мокрик Анастасия
Парижский художественный музей Лувр вместе с Уиффици, музеем во Флоренции, подали иск в суд против Pornhub. Об этом информирует издание Daily Mail.
Лувр будет судиться с Pornhub - фото: из открытых источников
Pornhub создал онлайн-аудиогид под названием "Классическая обнаженная натура" для ведущих музеев мира с эротическим содержанием. Озвучкой занималась актриса фильмов для взрослых Аса Акира.
По словам авторов, которые работали над созданием этой аудиогидов, их главной целью было разжечь в людях желание посетить художественные институты, а также изучать классические произведения.
Лувр, вместе с Уффици, в свою очередь заявили, что подали в суд на Pornhub за нарушение прав. Музеи потребовали, чтобы компания удалила репродукции произведений, выставленных в их галереях со своего портала.
"Никто не давал разрешения на эксплуатацию или использование этого искусства", — сказал изданию The Daily Beast представитель Уффици.
Также представитель музея подчеркнул, что в Италии кодекс культурного наследия предусматривает, что на использование изображений музея в коммерческих целях необходимо разрешение. Однако, по его словам, в этом случае вряд ли оно было бы выдано.
Представитель Лувра отметил, что Pornhub получил известие от их юристов. На данный момент музей ожидает, пока все работы будут удалены с портала.
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