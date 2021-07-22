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Лувр подал в суд на Pornhub

Pornhub уже получил известие от юристов Лувра

сегодня, 17:16
Автор:

Мокрик Анастасия

Парижский художественный музей Лувр вместе с Уиффици, музеем во Флоренции, подали иск в суд против Pornhub. Об этом информирует издание Daily Mail.

Лувр подал в суд на Pornhub

Лувр будет судиться с Pornhub - фото: из открытых источников

Pornhub создал онлайн-аудиогид под названием "Классическая обнаженная натура" для ведущих музеев мира с эротическим содержанием. Озвучкой занималась актриса фильмов для взрослых Аса Акира.

По словам авторов, которые работали над созданием этой аудиогидов, их главной целью было разжечь в людях желание посетить художественные институты, а также изучать классические произведения. 

Лувр, вместе с Уффици, в свою очередь заявили, что подали в суд на Pornhub за нарушение прав. Музеи потребовали, чтобы компания удалила репродукции произведений, выставленных в их галереях со своего портала. 

"Никто не давал разрешения на эксплуатацию или использование этого искусства", — сказал изданию The Daily Beast представитель Уффици. 

Также представитель музея подчеркнул, что в Италии кодекс культурного наследия предусматривает, что на использование изображений музея в коммерческих целях необходимо разрешение. Однако, по его словам, в этом случае вряд ли оно было бы выдано. 

Представитель Лувра отметил, что Pornhub получил известие от их юристов. На данный момент музей ожидает, пока все работы будут удалены с портала. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что РФ подала иск в ЕСПЧ против Украины. О том, к чему готовиться нашему государству, вы сможете прочитать в нашем материале

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9807169/Louvre-launches-legal-action-against-Pornhub-new-app-recreating-classic-masterpieces.html
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