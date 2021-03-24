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Как мошенники блокируют телефоны украинцев — схема аферистов

Мошенники могут дистанционно заблокировать ваше электронное устройство

сегодня, 20:45
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно мошенники научились попадать не только в ваши электронные кошельки и карточки, но и в гаджеты, сделав их абсолютно бесполезными. О новой схеме рассказали на сайте "Сегодня".

Как мошенники блокируют телефоны украинцев — схема аферистов

Схема развода: как украинцы могут остаться без телефонов. Фото: googleusercontent.com

Попасть в ловушку могут те, кто продает гаджеты в интернете. Сначала вам будто бы звонит или пишет покупатель. Он сообщает о полной готовности приобрести товар. Однако перед покупкой человек просит зайти в его аккаунт и проверить, работает ли он именно на этом устройстве. Так сложилось, что профиль покупателя капризный и подходит не ко всем смартфонам или планшетам.

Сначала кажется, что если вы согласитесь и зайдете в профиль чужого человека, не произойдет ничего страшного. Однако потом выясняется, что мошенник со своего профиля блокирует ваш гаджет, меняет любезный тон разговора и требует деньги за разблокировку.

Стоимость такой услуги — около 1050 гривен. Если вы откажетесь от разблокировки, устройство останется неактивным.

Однако в такой ситуации не стоит впадать в панику и перечислять деньги. Если вы владелец этого устройства — просто обратитесь в службу поддержки и ответьте на все, что они спросят. Кроме того, нужно будет предоставить фотографию коробки телефона и чек. Поэтому такие вещи рекомендуют хранить после покупки. Лишним не будет и обращение в полицию.

Напомним, что аферисты берут на людей липовые кредиты, о которых жертвы даже не догадываются. Как это происходит и как избежать неприятностей, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине придумали новый способ мошенничества. На этот раз аферисты решили воспользоваться страхом людей перед коронавирусом. Схему смотрите здесь.



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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/u-moshennikov-poyavilas-novaya-shema-obmana-kak-gadzhety-mogut-stat-kuskom-plastika-1514411.html
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