Как мошенники блокируют телефоны украинцев — схема аферистов

Недавно мошенники научились попадать не только в ваши электронные кошельки и карточки, но и в гаджеты, сделав их абсолютно бесполезными. О новой схеме рассказали на сайте "Сегодня".

Схема развода: как украинцы могут остаться без телефонов. Фото: googleusercontent.com

Попасть в ловушку могут те, кто продает гаджеты в интернете. Сначала вам будто бы звонит или пишет покупатель. Он сообщает о полной готовности приобрести товар. Однако перед покупкой человек просит зайти в его аккаунт и проверить, работает ли он именно на этом устройстве. Так сложилось, что профиль покупателя капризный и подходит не ко всем смартфонам или планшетам.

Сначала кажется, что если вы согласитесь и зайдете в профиль чужого человека, не произойдет ничего страшного. Однако потом выясняется, что мошенник со своего профиля блокирует ваш гаджет, меняет любезный тон разговора и требует деньги за разблокировку.

Стоимость такой услуги — около 1050 гривен. Если вы откажетесь от разблокировки, устройство останется неактивным.

Однако в такой ситуации не стоит впадать в панику и перечислять деньги. Если вы владелец этого устройства — просто обратитесь в службу поддержки и ответьте на все, что они спросят. Кроме того, нужно будет предоставить фотографию коробки телефона и чек. Поэтому такие вещи рекомендуют хранить после покупки. Лишним не будет и обращение в полицию.

Напомним, что аферисты берут на людей липовые кредиты, о которых жертвы даже не догадываются. Как это происходит и как избежать неприятностей, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине придумали новый способ мошенничества. На этот раз аферисты решили воспользоваться страхом людей перед коронавирусом. Схему смотрите здесь.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!