Как изменилось жизнь украинцев за последний год: данные опроса

В июле 2023 года подавляющее большинство наших соотечественников, а именно 91% заявили, что война очень или скорее влияет на их обыденную жизнь. Именно с военными действиями украинцы связывают ухудшение материального положения за последний год. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы".

Деньги. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, 38% респондентов рассказали, что по сравнению с июнем 2022 года их жизнь значительно ухудшилась, еще 31% сообщили, что стало жить хуже. При этом есть 23% украинцев, которые не заметили изменений их жизни. Есть также 7% украинцев, которые считают, что жить стало лучше, чем в 2022-м году.

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Отмечается, что опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" в течение 3-17 июля 2023 года. В целом во время личной беседы было опрошено 2011 респондентов.

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