Как инсульт превратился в коронавирус: на Волыни мужчину похоронили в мешке без диагностирования COVID-19

В Луцкой районной больнице от инсульта скончался мужчина, однако причиной смерти объявили коронавирус. Об этом сообщает ТСН.

ФОТО: Из открытых источников

По словам жены умершего, у ее 63-летнего мужа случился инсульт, а через два дня ей сообщили страшную новость о его смерти. Однако, более всего жительница Луцка была удивлена тому, что причиной смерти стал COVID-19, ведь никаких тестов на определение заболевания ее мужу не делали.

Как утверждают родственники, в связи с этим диагнозом было невозможно провести обычный похоронный обряд и нормально попрощаться с родным человеком. Мужчину хоронили в мешке люди в защитных костюмах, которые потом они как мусор выбросили в яму. К гробу не подпустили близких людей, а также священника, который должен был отпевать умершего.

"Мы не знаем, что идет первым — COVID-19 или инсульт, развивающийся как осложнение от COVID-19", — прокомментировал директор Луцкой центральной районной больницы Сергей Коновал.

Поэтому жителя Волыни похоронили без подтвержденного диагноза, однако с подозрением на коронавирус.

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