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Главная Новости Общество события Как инсульт превратился в коронавирус: на Волыни мужчину похоронили в мешке без диагностирования COVID-19
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Как инсульт превратился в коронавирус: на Волыни мужчину похоронили в мешке без диагностирования COVID-19

Родственники погибшего даже не смогли с ним попрощаться

сегодня, 16:37
Автор:

Елизавета Черных

В Луцкой районной больнице от инсульта скончался мужчина, однако причиной смерти объявили коронавирус. Об этом сообщает ТСН. 

Как инсульт превратился в коронавирус: на Волыни мужчину похоронили в мешке без диагностирования COVID-19

ФОТО: Из открытых источников

По словам жены умершего, у ее 63-летнего мужа случился инсульт, а через два дня ей сообщили страшную новость о его смерти. Однако, более всего жительница Луцка была удивлена тому, что причиной смерти стал COVID-19, ведь никаких тестов на определение заболевания ее мужу не делали. 

Как утверждают родственники, в связи с этим диагнозом было невозможно провести обычный похоронный обряд и нормально попрощаться с родным человеком. Мужчину хоронили в мешке люди в защитных костюмах, которые потом они как мусор выбросили в яму. К гробу не подпустили близких людей, а также священника, который должен был отпевать умершего. 

"Мы не знаем, что  идет первым — COVID-19 или инсульт, развивающийся как осложнение от COVID-19", — прокомментировал директор Луцкой центральной районной больницы Сергей Коновал. 

Поэтому жителя Волыни похоронили без подтвержденного диагноза, однако с подозрением на коронавирус. 

 Ранее "Комментарии" сообщали, чего ожидать зимой от коронавируса. 


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/buv-insult-a-stav-koronavirus-volinyanina-pohovali-u-mishku-a-speckostyumi-robochih-vkinuli-do-yami-1669762.html?fbclid=IwAR3ELNlpOWPBfZHTBQPK8mNEws-m_TOQWCyYksHKqx2k9gpTUSefrwI3_H8
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