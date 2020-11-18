Как инсульт превратился в коронавирус: на Волыни мужчину похоронили в мешке без диагностирования COVID-19

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Елизавета Черных
В Луцкой районной больнице от инсульта скончался мужчина, однако причиной смерти объявили коронавирус. Об этом сообщает ТСН.
ФОТО: Из открытых источников
По словам жены умершего, у ее 63-летнего мужа случился инсульт, а через два дня ей сообщили страшную новость о его смерти. Однако, более всего жительница Луцка была удивлена тому, что причиной смерти стал COVID-19, ведь никаких тестов на определение заболевания ее мужу не делали.
Как утверждают родственники, в связи с этим диагнозом было невозможно провести обычный похоронный обряд и нормально попрощаться с родным человеком. Мужчину хоронили в мешке люди в защитных костюмах, которые потом они как мусор выбросили в яму. К гробу не подпустили близких людей, а также священника, который должен был отпевать умершего.
Поэтому жителя Волыни похоронили без подтвержденного диагноза, однако с подозрением на коронавирус.
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