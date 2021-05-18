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Как и сколько денег Днепропетровская ОГА тратит на пиар

Днепропетровская ОГА объявила тендер на рекламные услуги, победителем которого стало ранее агентство по недвижимости из Киева

сегодня, 12:00
Автор:

Станислав Молчанов

Не так давно Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Днепропетровской областной государственной администрации объявил тендер на рекламные и маркетинговые услуги с ожидаемой стоимостью 3,9 млн грн. Об этом свидетельствует информация на официальной площадке Prozorro.

Как и сколько денег Днепропетровская ОГА тратит на пиар

Днепропетровская ОГА - фото: Информатор Днепр

В первом лоте Днепропетровская ОГА указала услуги по созданию рекламной продукции (постеров) для размещения на стандартных рекламных конструкциях с ожидаемой стоимостью закупки 630 тыс. грн. Подразумевается, что компания-победитель должна будет создать и расклеить 2100 постеров до 31 декабря 2021 года. 

По результатам аукциона, победителем тендера стало ООО "Благодия Риэлт", которое оценило свои услуги в 558 тыс. грн (это минимальная сумма закупки).  По состоянию на 11 мая, компания позиционирует себя как рекламное агентство, предоставляя различные виды издательской деятельности и так далее. Учредителем компании является Паламарчук Николай Григорьевич, а уставной размер капитала ООО — 1 тыс. грн. 

Как и сколько денег Днепропетровская ОГА тратит на пиар - фото 2

Однако кажется странным, что выбор Днепропетровской ОГА пал именно на ООО "Благодия Риэлт", поскольку компания-победитель не имеет производственных мощностей в Днепропетровской области и зарегистрирована в Киеве, по улице Драгоманова. Вопрос также вызывает и то, что зарегистрирована компания была 23 июня 2020 года, как агентство по недвижимости, однако в последствии изменила основной вид деятельности. 

Как и сколько денег Днепропетровская ОГА тратит на пиар - фото 3

На медиарынке неоднократно появлялась информация, что в победе в тендере от Днепропетровской ОГА был заинтересован Андрей Баско. В марте его назначили на должность завхоза, а буквально через несколько дней исполняющим обязанности главы Фискальной службы в Днепропетровской области,  однако на должности он продержался около недели. Кроме того, ранее Баско являлся директором ООО "Алессан", рекламного агентства, которое специализируется на печатании продукции, изготовлении печатных форм и ООО "Издательство Силл", конечным бенефициаром которых является его отец Валентин Баско. 

Известно, что в тендере также принимал участие и ООО "Издательский дом "Платонов", который оценил свои услуги в 561 тыс. грн, после чего "Благодия Риэлт" снизила стоимость услуги к минимальной. 

Как и сколько денег Днепропетровская ОГА тратит на пиар - фото 4

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Днепре грабитель ворвался в дом и пытал ребенка. 


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