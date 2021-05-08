В Днепре грабитель ворвался в дом и пытал ребенка

В Днепре мужчина воспользовался, что в доме находился только ребенок, залез во двор, избил мальчика и пытался узнать, где находятся драгоценности и дорогие вещи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Неизвестный мужчина разбил окно и проник в дом. Фото: ТСН

Рано утром неизвестный мужчина разбил окно и проник в дом. Очевидно грабитель думал, что дома никого нет, но в доме находился сын владельцев дома, 13-летний подросток. Мальчик спал, только проснулся от удара разбитого стекла. Мужчина набросился на ребенка, стал избивать, требуя показать, где находятся деньги.

Через некоторое время домой вернулась мать ребенка - она выходила в магазин. Увидев в доме незнакомца, женщина позвала соседей на помощь. Женщина с соседями забежали во двор и испугали грабителя. Он убежал, а подросток находился без сознания в лужи крови. Сына без сознания.

Мальчика забрала скорая помощь. Женщина вызвала полицию. На данный момент злоумышленника разыскивают. Он успел вынести из дома технику - 4 ноутбука и 2 телефона.

Напомним, в Чили неизвестные похитили более 15 млн долларов, что местные СМИ уже окрестили ограблением века. О произошедшем сообщает The Guardian. Согласно данным, которыми сейчас располагает полиция, вооруженные налетчики средь бела дня влетели в аэропорт Сантьяго, куда как раз прибыл самолет со столь крупной суммой налички. О спецрейсе знали единицы. Сообщается, что на территорию аэропорта грабители, которых было не менее семи, заехали на двух фургонах. Все налетчики были вооружены полуавтоматическими винтовками, из которых открыли огонь по сотрудникам охранной фирмы Brinks.

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