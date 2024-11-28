Как долго могут продолжаться экстренные отключения света: неутешительный прогноз энергетиков

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Кравцев Сергей
Из-за очередной атаки российских захватнических войск на энергетическую инфраструктуру Украины в стране введены экстренные отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается критической. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
По прогнозу НЭК "Укрэнерго", отключения продлятся до 20:00, однако это лишь предварительная оценка. В таких условиях графики стабилизационных отключений не действуют, но по возможности энергетики будут менять группы потребителей. Критическая инфраструктура обеспечена электроснабжением.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ряде областей Украины с утра вводят экстренные отключения света. Это происходит на фоне ракетной атаки страны-агрессора.
Также отметим, что местные каналы Кировоградской области со ссылкой на "Кировоградоблэнерго" сообщили, что графики аварийных отключений введены и в их регионе.
Также сообщалось, что с началом массированной атаки россиян начали отключать света в ряде других регионов. В частности, электричество исчезло в Сумах, Житомире, Ровно.
Также издание "Комментарии" сообщало – утром 28 ноября страна-агрессор массированно атакует Украину ракетами. В ряде городов были слышны взрывы.
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