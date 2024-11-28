Как долго могут продолжаться экстренные отключения света: неутешительный прогноз энергетиков

Из-за очередной атаки российских захватнических войск на энергетическую инфраструктуру Украины в стране введены экстренные отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается критической. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"По всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на нашу энергетику. Отбоя пока нет. Деталей тоже. Ситуация в энергосистеме сложная", — заявил гендиректор YASNO.

По прогнозу НЭК "Укрэнерго", отключения продлятся до 20:00, однако это лишь предварительная оценка. В таких условиях графики стабилизационных отключений не действуют, но по возможности энергетики будут менять группы потребителей. Критическая инфраструктура обеспечена электроснабжением.

"Берегите себя и верьте в наших энергетиков", — призвал Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ряде областей Украины с утра вводят экстренные отключения света. Это происходит на фоне ракетной атаки страны-агрессора.

"По указанию "Укрэнерго", в Киеве применены экстренные отключения света", – говорится в сообщении.

Также отметим, что местные каналы Кировоградской области со ссылкой на "Кировоградоблэнерго" сообщили, что графики аварийных отключений введены и в их регионе.

"28.11.2024 с 05 часов 35 минут по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). вашим графиком может быть увеличено", — цитируют каналы "Кировоградоблэнерго".

Также сообщалось, что с началом массированной атаки россиян начали отключать света в ряде других регионов. В частности, электричество исчезло в Сумах, Житомире, Ровно.

Также издание "Комментарии" сообщало – утром 28 ноября страна-агрессор массированно атакует Украину ракетами. В ряде городов были слышны взрывы.