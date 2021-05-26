Как быть с украинскими пациентами в белорусских больницах: заявление МИД

Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях и оказались заблокированными в стране. Об этом сообщается в совместном заявлении ведомств на сайте МИД.

МИД Украины - фото з открытых источников

Чиновники сообщили, что в настоящее время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.

"Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья", - говорится в заявлении.

Напомним, что с 26 мая 2021 года Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.



Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

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