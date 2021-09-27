Как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина

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Александра Якубовская
В Минздраве рассказали, как будет работать общественный транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина. Пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".
транспорт - фото с открытых источников
Напомним, что на прошлой неделе, 21 сентября, Украина перешла в "желтую" зону карантина. Также, есть области, которые попали в "оранжевую" зону из-за увеличения числа госпиталированных с коронавирусной инфекцией. В связи с этим, в Украине необходимо придерживаться ряда карантинных ограничений.
Поскольку для "желтых" и "оранжевых" зон данные ограничения
не предусмотрены. Общественный транспорт будет функционировать в обычном режиме.
Для регионов "красного" уровня полномочия по установлению
ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и
ЧС.
Также, Игорь Кузин рассказал, что полная отмена работы
общественного транспорта, даже в "красной" зоне – не возможна. Поскольку от
этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической
инфраструктуры на уровне областей.
По мнению Кузина, будет более логично вместо приостановления
работы транспорта, ввести жесткие эпидемические и профилактические требования к
автотранспортному средству.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин.
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