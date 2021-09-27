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Как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина

Пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет

сегодня, 09:55
Автор:

Александра Якубовская

В Минздраве рассказали, как будет работать общественный транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина. Пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет.  Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".

Как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина

транспорт - фото с открытых источников

Напомним, что на прошлой неделе, 21 сентября, Украина перешла в "желтую" зону карантина. Также, есть области, которые попали в "оранжевую" зону из-за увеличения числа госпиталированных с коронавирусной инфекцией. В связи с этим, в Украине необходимо придерживаться ряда карантинных ограничений.

Поскольку для "желтых" и "оранжевых" зон данные ограничения не предусмотрены. Общественный транспорт будет функционировать в обычном режиме.

Для регионов "красного" уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

"То есть по сути областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока что речь о закрытии или ограничении движения транспорта не идет", — сообщил главный санитарный врач.

Также, Игорь Кузин рассказал, что полная отмена работы общественного транспорта, даже в "красной" зоне – не возможна. Поскольку от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

По мнению Кузина, будет более логично вместо приостановления работы транспорта, ввести жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству.

"Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте", — заявил Кузин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/usilenie-karantina-ukraine-budet-rabotat-1632721738.html
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