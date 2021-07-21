Как 911 в Америке: быть ли в Украине единой службе экстренной помощи

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Вечканова Елена
Украинцы могут
рассчитывать на полноценный запуск системы "112", которая предполагает
получение единой экстренной помощи. Как сообщает УНН, в правительстве уже
разработали схему, за соблюдением которой будут наблюдать профильные
специалисты.
В Украине работают над запуском службы спасения 112. Фото из открытых источников
Пока вся
ответственность за запуск и дальнейшее функционирование единой службы спасения
"112" находится на руководстве Министерства внутренних дел. Напомним, что его
только недавно возглавил новый руководитель Денис Монастырский, заменивший
одного из министров-"старожилов" Арсена Авакова.
Служба "112" является проектом, который находится в разработке украинских чиновников не первый год. Это аналог американской "911", где гражданам не приходится звонить отдельно в полицию или "скорую помощь".
Принцип работы такой службы
предполагает наличие диспетчеров, которые контролируют связь со всеми необходимыми
органами: правоохранителями, медиками, спасателями и т.п. После разговора с обратившимся
через звонок человеком диспетчер определяет, какого рода помощь ему нужна, и отправляет необходимую бригаду по указанному адресу.
О том, что в
Украине появится подобная система, впервые громко заговорили еще в 2008 году.
Однако идея не снискала особой популярности, поэтому проект пришлось затормозить.
Через 10 лет этот вопрос решили поднять снова.
С осени 2019 года
сотрудники МВД начали комплексно работать над проектом создания службы спасения
"112". Как стало известно в июле 2020-го, уже были наработаны необходимые
алгоритмы по работе общей системы звонков и работе с населением.
Отметим, что
служба "112" работает во многих европейских странах. Также единая экстренная
помощь под этим номером вызывается и в России. В Америке же предпочли цифры "911".
Несмотря на их
схожесть с датой теракта с башнями-близнецами в Нью-Йорке, они не связаны.
Впервые американская служба спасения заработала в 1968 году. Однако некую дань трагедии
11 сентября американцы все же оставляют: все три цифры номера экстренной службы
произносятся по отдельности, вариант "девять-одиннадцать" не используется
никогда.
Когда ждать
полноценного внедрения подобной службы в Украине, пока не сообщается.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как американский полицейский смог спасти человека благодаря пачке с чипсами. Подробности необычного происшествия — в нашем материале.
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