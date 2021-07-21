Как 911 в Америке: быть ли в Украине единой службе экстренной помощи

Украинцы могут рассчитывать на полноценный запуск системы "112", которая предполагает получение единой экстренной помощи. Как сообщает УНН, в правительстве уже разработали схему, за соблюдением которой будут наблюдать профильные специалисты.



В Украине работают над запуском службы спасения 112. Фото из открытых источников

Пока вся ответственность за запуск и дальнейшее функционирование единой службы спасения "112" находится на руководстве Министерства внутренних дел. Напомним, что его только недавно возглавил новый руководитель Денис Монастырский, заменивший одного из министров-"старожилов" Арсена Авакова.

Служба "112" является проектом, который находится в разработке украинских чиновников не первый год. Это аналог американской "911", где гражданам не приходится звонить отдельно в полицию или "скорую помощь".

Принцип работы такой службы предполагает наличие диспетчеров, которые контролируют связь со всеми необходимыми органами: правоохранителями, медиками, спасателями и т.п. После разговора с обратившимся через звонок человеком диспетчер определяет, какого рода помощь ему нужна, и отправляет необходимую бригаду по указанному адресу.

О том, что в Украине появится подобная система, впервые громко заговорили еще в 2008 году. Однако идея не снискала особой популярности, поэтому проект пришлось затормозить. Через 10 лет этот вопрос решили поднять снова.

С осени 2019 года сотрудники МВД начали комплексно работать над проектом создания службы спасения "112". Как стало известно в июле 2020-го, уже были наработаны необходимые алгоритмы по работе общей системы звонков и работе с населением.

Отметим, что служба "112" работает во многих европейских странах. Также единая экстренная помощь под этим номером вызывается и в России. В Америке же предпочли цифры "911".

Несмотря на их схожесть с датой теракта с башнями-близнецами в Нью-Йорке, они не связаны. Впервые американская служба спасения заработала в 1968 году. Однако некую дань трагедии 11 сентября американцы все же оставляют: все три цифры номера экстренной службы произносятся по отдельности, вариант "девять-одиннадцать" не используется никогда.

Когда ждать полноценного внедрения подобной службы в Украине, пока не сообщается.

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