Кадровые изменения: министр культуры и информполитики уходит в отставку

В Кабинете министров продолжаются кадровые изменения – еще один министр написал заявление об отставке. Об этом Александр Ткаченко сообщил в Telegram.

Министр Александр Ткаченко, фото Facebook

Также он добавил, что причинами увольнения были вопросы из Госкино и бюджетное финансирование на 2022 год. Относительно Госкино, Ткаченко подчеркнул, что Кабмин одобрил важное решение о подчинении агентства без согласования с Министерством.

Кроме того, Александр Ткаченко подчеркнул, что принимается немало решений, с которыми он не согласен. Среди них было отказано в создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.

Относительно работы в должности, министр оценил свою деятельность, говорит, что успел реализовать только половину того, что планировал. Среди достижений он назвал программу #МандруйУкраїною , программу Большая Реставрация, Программу медиаграмотности "Фильтр", работу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Министр пожелал преемнику выдержки и внутренней силы и добавил, что уже передал свое заявление главе парламента.



Как сообщал портал "Комментарии", Максим Галкин попал в "черный" список Минкульта. В Перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности, предоставленной Службой безопасности, появилась и фамилия мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. Теперь россиянин на 35 месте в списке по алфавиту. Еще в 2015 году Максим Галкин был включен в базу сайта "Миротворец" за то, что он приехал в аннексированный Крым на концерт "День России".

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