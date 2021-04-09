Минкульт запустил бесплатные онлайн-курсы по украинскому - где можно прокачать свой язык

В Украине можно будет бесплатно усовершенствовать свои знания государственного языка. Министерство культуры и информационной политики запустило онлайн-курсы по украинскому, которые может посетить любой желающий. Данную информацию разместил министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Онлайн-курсы по украинскому - Минкульт запустил бесплатное обучение. Фото: 24tv.ua

На образовательной платформе министерства объединены несколько сайтов, на которых пользователь может выбрать курсы, которые ему больше подойдут. Можно будет выбрать из нескольких форматов — интерактивного, текстового или видеоформата. Участники курсов смогут выполнять упражнения и разнообразные задания, которые помогут прокачать правописание.

На сайте можно найти курсы различной сложности. Поэтому учиться смогут как иностранцы, которые только начинают изучать язык, так и граждане, которые уже владеют украинским на достаточном уровне.

Кроме того, иноязычным гражданам будет доступен другой сайт с более широким спектром уроков и подробными объяснениями.

"Обе платформы постоянно дополняются, интегрируя туда новые ресурсы. Также есть возможность предложить добавить собственный сервис на платформу. Помните: не стыдно иметь пробелы. Стыдно не заполнять их", — отметил Ткаченко.

Напомним, что впервые за историю существования НАТО официальные аккаунты объединения опубликовали информацию на украинском языке. Таким образом в Североатлантическом Альянсе снова отметили сотрудничество с Украиной и ее военнослужащими. Событие уже "взорвало" информационное пространство нашей страны. Сообщения НАТО можно просмотреть здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Госдуме РФ высказались относительно "украинского русского языка". Об этом читайте в нашем материале.

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