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Кабмин решил закрыть границы Украины на день раньше

Украинская граница будет оставаться закрытой для иностранцев минимум месяц

сегодня, 20:45
Автор:

Татьяна Веремеева

Кабинет министров Украины принял решение закрыть границы нашей страны в полночь 28 августа. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Отметим, ранее правительство планировало закрыть украинские границы для иностранцев с 29 августа. Предварительно границы вновь откроются через месяц, 28 сентября.

Кабмин решил закрыть границы Украины на день раньше

О том, кто сможет пересечь границу Украины "Комментарии" писали ранее.

Напомним, въезжать в Украину смогут люди, которые имеют документы на проживание в нашей стране. Также, на фоне политического кризиса в Беларуси, правительство приняло решение оставить открытой границу и для белорусов.

Также мы писали, что в Украине до 31 октября продлили и частично ужесточили (рекомендуется запретить даже в "зеленой зоне" проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга, концерты) адаптивный карантин. Кроме того, на месяц до 28 сентября правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан (с некоторыми исключениями). Эксперты рассказали "Комментариям", можно ли было в данных условиях действовать иначе и не является ли происходящее "миной замедленного действия" под местные выборы.


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