Кабмин решил закрыть границы Украины на день раньше

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины принял решение закрыть границы нашей страны в
полночь 28 августа. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета
министров Олег Немчинов.
Отметим, ранее правительство планировало закрыть
украинские границы для иностранцев с 29 августа. Предварительно границы вновь
откроются через месяц, 28 сентября.
О том, кто
сможет пересечь границу Украины "Комментарии" писали ранее.
Напомним, въезжать в Украину смогут люди, которые имеют
документы на проживание в нашей стране. Также, на фоне политического кризиса в
Беларуси, правительство приняло решение оставить
открытой границу и для белорусов.
Также мы писали, что в Украине до 31 октября продлили и частично
ужесточили (рекомендуется запретить даже в "зеленой зоне" проведение
дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность
предприятий общественного питания с организацией досуга, концерты) адаптивный
карантин. Кроме того, на месяц до 28 сентября правительство закрыло границы для
въезда иностранных граждан (с некоторыми исключениями). Эксперты
рассказали "Комментариям", можно ли было в данных условиях действовать
иначе и не является ли происходящее "миной замедленного действия" под местные
выборы.
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