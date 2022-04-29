Кабмин принял решение оставить цены на газ для населения без изменений

Цена на газ для населения останется без изменений. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля.

Кабинет министров принял решение оставить цены на газ для населения без изменений. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль.