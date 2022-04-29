Кабмин принял решение оставить цены на газ для населения без изменений

Цена на газ для населения останется без изменений. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля.
Кабинет министров принял решение оставить цены на газ для населения без изменений. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", – сказал Шмигаль.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия усиливает газовый шантаж. Россия перекрывает поставки газа в Польшу и Болгарию, отказавшихся платить за него в рублях. Тем временем, Bloomberg пишет, что 4 европейских компании уже уплатили за поставки газа в рублях, а 10 импортеров открыли счета в Газпромбанке для подобных платежей. В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг утреннюю информацию о том, что эта страна якобы согласилась на условия РФ по оплате газа в рублях. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" очередной этап энергетической войны. Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев убежден, что европейские потребители поставлены перед выбором. Или они закрывают глаза на явное нарушение условий контракта и переходят на другую форму оплаты, подыгрывая Москве. Или открывают ящик Пандоры многолетних арбитражных разбирательств. Эксперт отмечает, что положение европейских политиков, не прочь противостоять российскому шантажу, осложняется тем, что контракты подпитываются не государством, а субъектами хозяйствования.