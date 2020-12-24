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Главная Новости Общество события Кабмин отменил консульский сбор за оформление загранпаспорта
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Кабмин отменил консульский сбор за оформление загранпаспорта

Кроме того, консульский взнос не взимается с указанной категории граждан при нотариальном заверении документов за границей

сегодня, 17:04
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правительство решило не взимать консульский сбор при оформлении паспортов граждан Украины для выезда за границу для некоторых категорий лиц. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Кабмина. 

Кабмин отменил консульский сбор за оформление загранпаспорта

Так, из публикации стало известно, что под эту категорию попадают дети, которым не исполнилось 16 лет, и которые оформляют документ не на территории государства, а в заграничных дипучреждениях Украины.

Также льготы положены и украинцев, которые пострадали в результате  Чернобыльской катастрофы, а также имеют первую и вторую группу инвалидности, в том числе и дети.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Кабинет министров Украины установил стоимость проезда по платным дорогам. Хотя летом речь шла о том, что таких  коммерческих  магистралей в нашей стране не будет. Проезд построен на договорных условиях и  потому цена будет варьироваться от 80 копеек до 4,6 гривны в зависимости от вида транспорта. Так, известно, что байки с прицепом (коляской) и без него, легковые автотранспорт будет путешествовать по такой автомагистрали по цене 0,023 евро. Столько же будут платить за "легковушки" с прицепом, бусы с количеством мест для сидения до 10 в т.ч. и водитель грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах украинского правительства провести всеобщее тестирование на коронавирус. По его словам, исследования будут проведены в столице украины, областных центрах и городах, где население превышает 100 тысяч человек. 



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/dmitro-kuleba-mzs-ukrayini-iniciyuvalo-pilgi-na-konsulski-poslugi-dlya-ukrayinskih-gromadyan-za-kordonom
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