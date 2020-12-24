Кабмин отменил консульский сбор за оформление загранпаспорта

Правительство решило не взимать консульский сбор при оформлении паспортов граждан Украины для выезда за границу для некоторых категорий лиц. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Кабмина.



Так, из публикации стало известно, что под эту категорию попадают дети, которым не исполнилось 16 лет, и которые оформляют документ не на территории государства, а в заграничных дипучреждениях Украины.

Также льготы положены и украинцев, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, а также имеют первую и вторую группу инвалидности, в том числе и дети.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Кабинет министров Украины установил стоимость проезда по платным дорогам. Хотя летом речь шла о том, что таких коммерческих магистралей в нашей стране не будет. Проезд построен на договорных условиях и потому цена будет варьироваться от 80 копеек до 4,6 гривны в зависимости от вида транспорта. Так, известно, что байки с прицепом (коляской) и без него, легковые автотранспорт будет путешествовать по такой автомагистрали по цене 0,023 евро. Столько же будут платить за "легковушки" с прицепом, бусы с количеством мест для сидения до 10 в т.ч. и водитель грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах украинского правительства провести всеобщее тестирование на коронавирус. По его словам, исследования будут проведены в столице украины, областных центрах и городах, где население превышает 100 тысяч человек.





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