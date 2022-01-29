К Украине приближается снежный циклон из Европы

В ночь с субботы на воскресенье 30 января стоит ожидать, что большую часть территории Украины накроет снег с сильным штормовым ветром. Как передает издание "Комментарии", об этом говорят данные, которые есть на карте метеорологического прогноза "Радар погоды".

Снегопад. Фото: из открытых источников

Первыми непогода накроет западные области Украины, ведь снежный циклон приближается к нашей стране со стороны Европы. Этой ночью больше всего заснежит в Закарпатье, Львовской, Ривненской и Волынской областях. А уже утром снег с ветром придут в столицу Украины и другие центральные регионы.

Синоптики прогнозируют, что несмотря на большие масштабы снежного циклона – всю Украину он не накроет. Его действия закончатся в аннексированном Крыму, а вот, если говорить о восточных областях и Донбассе, то там обильных снегопадов 30 января практически не будет. Туда воздушные массы не достанут. Также синоптики предупреждают, что сильный ветер снизит температуру на пару градусов, потому что в части регионов ожидаются морозы.

Водителям, которые планируют дальние поездки на 30 января нужно быть внимательными за рулем, потому что из-за обильных осадков будет наблюдаться плохая видимость на дороге, местами возможен гололед и снежные заносы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украину пришло долгожданное потепление с мокрым снегом. При этом синоптики предупреждают, что о весне пока говорить слишком рано. И такое потепление будет недолгим. В большей части областей Украины на этих выходных температура на столбиках термометров будет от нуля и выше.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!