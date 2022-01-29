logo

BTC/USD

37842.81

ETH/USD

2572.95

LTC/USD

110.23

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события К Украине приближается снежный циклон из Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

К Украине приближается снежный циклон из Европы

Вместе с осадками он принесет сильный штормовой ветер, который может снизить температуру воздуха до морозов

сегодня, 15:02
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В ночь с субботы на воскресенье 30 января стоит ожидать, что большую часть территории Украины накроет снег с сильным штормовым ветром. Как передает издание "Комментарии", об этом говорят данные, которые есть на карте метеорологического прогноза "Радар погоды".

К Украине приближается снежный циклон из Европы

Снегопад. Фото: из открытых источников

Первыми непогода накроет западные области Украины, ведь снежный циклон приближается к нашей стране со стороны Европы. Этой ночью больше всего заснежит в Закарпатье, Львовской, Ривненской и Волынской областях. А уже утром снег с ветром придут в столицу Украины и другие центральные регионы. 

Синоптики прогнозируют, что несмотря на большие масштабы снежного циклона – всю Украину он не накроет. Его действия закончатся в аннексированном Крыму, а вот, если говорить о восточных областях и Донбассе, то там обильных снегопадов 30 января практически не будет. Туда воздушные массы не достанут. Также синоптики предупреждают, что сильный ветер снизит температуру на пару градусов, потому что в части регионов ожидаются морозы.

Водителям, которые планируют дальние поездки на 30 января нужно быть внимательными за рулем, потому что из-за обильных осадков будет наблюдаться плохая видимость на дороге, местами возможен гололед и снежные заносы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украину пришло долгожданное потепление с мокрым снегом. При этом синоптики предупреждают, что о весне пока говорить слишком рано. И такое потепление будет недолгим. В большей части областей Украины на этих выходных температура на столбиках термометров будет от нуля и выше.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pogodairadar.com/radar-pogodyi?center=48.06,33.6&placemark=48.4278272,35.0093312&zoom=5.87&layer=tr&period=periodPrognose24h
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!