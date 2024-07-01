К украинцам обратились с важной просьбой: использование какой бытовой техники просят ограничить

Украинцев призвали к сокращению энергопотребления в бытовом секторе. В частности, просят выключать бойлеры по возможности и не включать кондиционеры в пиковые часы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Кондиционеры. Фото: из открытых источников

"По возможности выключать бойлер, где есть такая возможность, пользоваться услугами централизованного снабжения горячей водой. Также можно уменьшить использование кондиционеров, особенно в часы пиковой нагрузки. В целом это будет способствовать разгрузке энергосистемы и может повлиять на интенсивность применения графиков почасовых отключений", – отметил Слободян.

По словам главы Госэнергонадзора, сезонные отключения необходимы для более уверенного прохождения системы осенне-зимнего периода и выполнения необходимого объема ремонтных и восстановительных работ.

Отметим, 1 июля Украина станет одной из самых жарких стран Европы, на востоке и юго-востоке температура может достигать +33...+35 градусов. Со 2 июля ожидается ослабление жары на западе Украины.

Графики почасовых отключений 1 июля действуют в течение всего дня, но с 16.00 до 24.00 количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено. Потребление электроэнергии в понедельник ожидается на 5% выше, чем в воскресенье. Поэтому придется выключать большее количество очередей одновременно.

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