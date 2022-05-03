«К средине мая»: в разведке США рассказали, какое решение по Донбассу ожидается в Кремле

Все больше свидетельствует о том, что в Кремле уже поняли, что оккупировать Украину большими частями никак не получится, поэтому будут пытаться аннексировать захваченные территории малыми частями. Первая задача – аннексия Донецкой и Луганской областей. По данным американской разведки такие планы Кремль хочет реализовать к средине мая. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер на брифинге в Госдепартаменте, пишет сайт телеканала "CNN".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, что разведка США располагает проверенной информацией о том, что Москва не отказалась от своей цели – оккупации Украины. В первую очередь речь идет, конечно же, о Донбассе, который Кремль собирается аннексировать к средине мая. Похожий донбасскому сценарий оккупанты хотят реализовать во временно захваченной Херсонской области. Там тоже есть планы создать "народную республику".

В разведданных США отмечается, что Россия намерена устроить показательный "референдум" на Донбассе о присоединении завоеванных территорий к РФ в средине мая. Далее по такому же плану россияне хотят действовать в Херсоне.

Майкл Карпентер отметил, Россия уже сейчас подготавливает почву для аннексии. На оккупированных территориях похищаются проукраинские чиновники, представители органов местного самоуправления, которые отказывается идти на сотрудничество с оккупантами. Также исчезают директора школ, журналисты.

В США также считают, что Россия отключает интернет, глушит мобильную связь, чтобы на оккупированных территориях максимально изолировать граждан Украины от информации, а потом создать видимость "демократичного референдума".

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине – эксперты рассказали, что ждать во второй половине мая.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!