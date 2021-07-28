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Главная Новости Общество события К Харьковской ОГА вышли псевдонационалисты с флагами народа РФ
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К Харьковской ОГА вышли псевдонационалисты с флагами народа РФ

Из присутствующих никто так и не смог дать четкий ответ, касаемо истории происхождения данного флага

сегодня, 12:52
Автор:

Станислав Молчанов

Около 150 человек с национальным флагом эрзян в руках собрались под стенами Харьковской областной государственной администрации. Об это сообщает Kharkiv Today.

К Харьковской ОГА вышли псевдонационалисты с флагами народа РФ

Псевдонационалисты вышли к ХОГА под флагами народа РФ. Фото: Kharkiv Today

По информации источника, сегодня, 28 июля, у стен ХОГА собрались на митинг "псевдопатриоты". В их руках трёхцветные флаги, принадлежащие одному из этносов народа Мордовы, что живет на территории РФ. Что примечательно, из присутствующих никто так и не смог дать четкий ответ, касаемо истории происхождения данного флага.

Для справкиЧерно-красно-белый триколор является национальным флагом эрзян, народа, проживающего в РоссииЭрзянский флаг является легитимным для своего народа, будучи даже не признанным официальными властями.

Также сообщается, что сейчас у здания обладминистрации примерно 150 человек. С утра к площади подъехало два автобуса в митингующими. Некоторые пришли с плакатами, на которых следующие надписи "Тимчуки. П’ята колона", "Андрій Тимчук, Крим — це Україна", "Андрій Тимчук, Батьківщвною не торгують".

По информации издания, ранее у здания Харьковской областной государственной администрации планировали провести приплаченный митинг. Его организаторами должны были стать люди, которые заинтересованы в увольнении главы Айны Тимчук.

К Харьковской ОГА вышли псевдонационалисты с флагами народа РФ - фото 2

Флаг Эрзян. Фото: Википедия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Патриотическая националистически настроенная общественность провела "навозную" акцию под домом народного депутата от "Оппозиционной платформы За Жизнь" Федора Христенко. Таким необычным способом несколько десятков активистов хотят привлечь внимание представителей государственной власти и правоохранителей к личности депутата от "ОПЗЖ". Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Харьковская область вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации в Украине.



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