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Харьковщина вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации в Украине

Все больше жителей Харьковской области изъявляют желание вакцинироваться

сегодня, 18:08
Автор:

Станислав Молчанов

В Харькове продолжают открывать новые центры для вакцинации. Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук.

Харьковщина вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации в Украине

Вакцинация в Харьковской области. Фото из открытых источников

В городских ТРЦ будут обустроены  центры массовой вакцинации против COVID-19. Известно, что они появятся в таких торгово-развлекательных центрах как: "Nikolskiy"  и "Французский бульвар". После этого количество центров массовой вакцинации в городе вырастет до 20. 

"Все больше жителей Харьковщины изъявляют желание вакцинироваться. Это очень правильная позиция людей, ведь вакцинация сегодня — единственный способ сохранить свое здоровье и не допустить новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас нашей основной задачей является открытие новых центров вакцинации, чтобы сделать прививки смогли все желающие, а главное — в комфортных условиях. Поэтому, уже 28 июля открываем еще два центра в популярных торговых центрах города Харькова ", — рассказала председатель ХОГА Айна Тимчук.

Отметим, что за 24 и 25 июля в харьковской области было сделано 9261 прививок против коронавирусной инфекции. В районах области было сделано 4002 прививок. В целом в Харьковской области первую дозу вакцины уже успели получить 183 185, а вторую — 103 112 человек. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса.  Подробнее читайте в материале на  нашем сайте.

Также портал информировал о том, в какой стране ввели обязательную вакцинацию для футболистов. К октябрю 2021 года игроки и тренерские штабы всех клубов обязаны быть вакцинированными. Кроме того, всех должно быть к тому времени по две дозы вакцины. В случае, если клуб откажется от вакцинации, он не сможет играть в АПЛ. У тех, кто к 1 октября получит лишь одну дозу вакцины, будет две недели на вторую прививку. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://m.censor.net/ru/blogs/3279185/harkvschina_v_pyatrts_lderv_po_tempam_vaktsinats_v_ukran
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