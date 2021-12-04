К 2100 году население Украины может сократиться до 22 миллионов

Национальная академия наук прогнозирует резкое сокращение населения Украины до конца столетия. б этом идет речь в исследовании НАН. Ученые выделяют несколько основных причин – экономические проблемы, половой дисбаланс и пандемию COVID-19. Также сильно влияет старение нации, но, по словам исследователей, это общемировые тенденции. “Украинское общество стремительно стареет, потому что у нас выше, чем в Европе, смертность и более низкая рождаемость. И вследствие уменьшения количества рождений растет доля пожилых людей. Государственная политика должна быть направлена ​​на сбалансирование продления продолжительности жизни и экономических возможностей государства", — говорит член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.

Население Украины - фото из открытых источников

Доля рождаемости сокращается по экономическим причинам: семьи не могут позволить себе иметь двоих и более детей из-за низкой заработной платы, отсутствия собственного жилья и неразвитой социальной инфраструктуры. Также в Украине наблюдается половой дисбаланс в пользу женщин, ведь показатель смертности у мужчин выше. Они больше работают на опасных производствах, где более высокие риски травмироваться и умереть, а также чаще попадают в ДТП. “На сокращение украинского населения влияет и пандемия. Мы сейчас находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность. В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", — отмечается в прогнозе.

В НАН отмечают, что не видят естественные пути остановки процесса сокращения населения. Возможно, удастся стабилизировать численность населения мигрантами из азиатских стран, Кавказа и бывших республик Советского Союза, которых будет интересовать Украина.

Напомним, численность населения Украины быстро сокращается, по сравнению с другими странами мира. И такими темпами, к 2050 году оно может уменьшиться до 35 миллионов человек. Об этом сообщает в докладе ООН. Международная организация отметила, что Украина признана одним из лидеров по вымиранию населения. И основными причинами такой динамики является низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост внешней миграции населения. Для того чтобы предотвратить демографический кризис, нашей стране, как считают эксперты, нужна комплексная и широкомасштабная стратегия.









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