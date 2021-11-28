Что будет с населением Украины в 2050 году: прогноз ООН

Численность населения Украины быстро сокращается, по сравнению с другими странами мира. И такими темпами, к 2050 году оно может уменьшиться до 35 миллионов человек. Об этом сообщает в докладе ООН.

Население Украины (фото из открытых источников)

Международная организация отметила, что Украина признана одним из лидеров по вымиранию населения. И основными причинами такой динамики является низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост внешней миграции населения. Для того чтобы предотвратить демографический кризис, нашей стране, как считают эксперты, нужна комплексная и широкомасштабная стратегия.

В докладе сказано, что через 30 лет населения Украины может сократиться до 35 млн человек. Но при этом, само сокращение количества жителей не является проблемой, важно поддерживать уровень и качество жизни граждан. Для этого украинской власти необходимо обеспечить развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей — через политически и финансово стабильную систему.

К слову, согласно данным Госстата, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. По состоянию на 1 сентября численность составляет более 41 миллиона человек.

Напомним, что бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил выделение более 80 млн гривен на подготовку к проведению переписи населения. По предварительным данным, на проведение переписи населения, которая запланирована на 2023 год, потребуется более 7 млрд гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дипломат Европейского Союза (ЕС) Петер Стано, Европа определилась со своей позицией на счет того, что Россия объявила перепись населения на аннексированном украинском полуострове.

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