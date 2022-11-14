Израиле-иранское противостояние усиливается – может ли Израиль начать активнее помогать Украине в войне

Израиль атаковал авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс (ей в последнее время пользовались иранцы). В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения. Может ли Израиль начать активнее помогать Украине в войне против России, в том числе – нанося еще больше ударов по иранским объектам в Сирии (где среди прочего, по некоторым данным, собираются дроны, закупаемые потом РФ и атакующие нашу страну)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Израиль и Иран. Фото: из открытых источников

Остановить иранско-российское сотрудничество можно только давлением на Иран и реальной угрозой жестких санкций

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что не стоит рассчитывать на военную активизацию Израиля в той же Сирии в ракурсе атак по объектам, связанным и Ираном.

"Возможность бить по военным объектам в Сирии Израиль имеет, благодаря договоренностям с Россией. И не будет пересматривать эти условия", – поясняет эксперт.

Остановить крепнущее иранско-российское сотрудничество, по его мнению, можно только давлением на Иран и реальной угрозой жестких санкций.

"В принципе, Европа сейчас идет по этому пути,– отмечает Игорь Семиволос. – Надеюсь, соответствующие решения будут уже на этой неделе".

Если будут совпадать интересы Израиля и Украины, то помощь нам усилится

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко поясняет:

"Чтобы понимать, будет ли Израиль помогать Украине, необходимо напомнить о двух аксиомах. Первая. Израиль – это государство, которое с момента своего появления пытается выжить фактически в кольце врагов. И есть много тех, кто готов сделать всё, чтобы его уничтожить. Вторая аксиома вытекает из первой. Израиль делает всё возможное, чтобы выжить. Невзирая на то, соответствует ли это неким демократическим стандартам, резолюциям ООН и так далее... Кстати, в том числе поэтому (равно как в ракурсе необходимости укрепления украино-израильских отношений), нашей делегации в ООН необходимо быть более аккуратной, голосуя за те или иные резолюции, особенно, когда они направлены против Израиля".

Исходя из этих двух аксиом, отмечает эксперт, и следует рассматривать вопрос израильской помощи нашей стране в ракурсе противостояния теперь уже российско-белорусско-иранской агрессии.

"Если это будет соответствовать национальным интересам Израиля, укреплять его безопасность, конечно, он станет активнее помогать Украине. Особенно в борьбе с Ираном. Есть шансы на то, что нам будет оказана соответствующая разведывательная, техническая помощь. Ведь чем больше запускается иранских дронов, в том числе Россией по Украине, тем больше есть возможность отслеживать работу ПВО, делать выводы и улучшать характеристики тех же беспилотников. В чём, безусловно, не заинтересован Израиль, который сам может стать мишенью для технически более совершенных беспилотников", – подчеркивает Михаил Дяденко.

Следовательно, продолжает он, если будет необходимо – Израиль станет поражать военные объекты, заводы – как на территории Сирии, так и на территории самого Ирана. Не обязательно беря на себя ответственность за это. Мол, некая "третья сила".

"Поэтому, – акцентирует эксперт, – если будут совпадать интересы Израиля и Украины, то помощь нам усилится. При этом гуманитарная помощь, помощь в виде лечения наших раненых и так присутствует. А вот в военном смысле Израиль поддерживает нас далеко не так, как хотелось бы. Во многом потому, что хоть там и немало выходцев с Украины, куда больше – из СССР и РФ со всеми вытекающими отсюда взглядами".

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