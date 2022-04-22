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Израиль таки определился со своей позицией по войне в Украине – Киев получит защитное оснащение

Израиль изменил свою позицию по поводу помощи Киеву

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны Израиля в среду, 20 апреля, официально одобрил поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам на фоне российской агрессии. Таким образом, Израиль впервые с начала войны передает Украине оборонную помощь. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Израиль таки определился со своей позицией по войне в Украине – Киев получит защитное оснащение

Флаги Украины и Израиля. Фото: из открытых источников

Предшествовало такому решению Израилю то, что глава Минобороны Украины Алексей Резников провел встречу со своим израильским коллегой Бени Ганцем. Диалог оказался весьма продуктивным и полезным для Украины. Израиль сразу же после разговора подтвердил, что передаст Украине необходимую. Амуницию, которая станет очень полезной в связи с войной в Украине.

Аналитики "Reuters" предполагают, что такой публичный шаг с передачей Украине защитного оснащения может свидетельствовать о том, что Израиль перестал быть полностью нейтральной страной в войне России против Украины. Ранее Израиль пытался придерживаться нейтрального статуса в этом военном конфликте, предлагая лишь услуги посредника на переговорах Украины и России. Израиль не хотел открыто выступать на стороне Украины.

В Израиле уже уточнили, что решение о предоставлении защитной амуниции было принято после просьб Киева. Как посредник в украинско-российском кризисе Израиль осудил российское вторжение, но раньше ограничивался только гуманитарной помощью. Страна опасалась обострения отношений с Москвой, мощным посредником в соседней Сирии, где Израиль координирует удары против иранских войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне сообщили, что по количеству танков Украина уже превосходит Россию на фронте. Очень сильно помогли европейские союзники.



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Источник: https://www.reuters.com/world/israel-agrees-supply-helmets-vests-ukraine-rescue-services-2022-04-20/
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