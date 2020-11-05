Израиль поможет восстановить имена жертв погибших в "Бабьему Яру"

Мемориальный центр "Бабий Яр" и израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд ва-Шем" договорились о соединении своих баз данных жертв Холокоста в одну.



Фото: zik.ua

"Яд ва-Шем" передали украинской стороне информацию о 35 800 жертвах "Бабьего Яра". Сообщается, что до конца текущего года, планируется восстановить полный список умерших во время массового уничтожения украинцев и евреев в урочище "Бабий Яр". Речь идет об именах трети погибших во время Холокоста.

В свою очередь, украинский мемориальный центр направил в Израиль банк данных с 19 тыс. имен, которые составили в результате десятимесячной работы проекта "Имена". Стало известно, что за это время список мучеников пополнился на 3 500 человек. Для этого исследователи дополнительно изучили архивы, исправили существующие ошибки и дубликаты из списка. В результате кропотливой работы были найдена информация о 900 новых ранее неизвестных, которые стали жертвами в "Бабьем Яру".

Руководитель проекта "Имена" Мемориального центра "Бабий Яр" Анна Фурман сообщила о слиянии баз данных в одну. Она сообщила, что на территории мемориала по общим подсчетам погибло от 50 тыс. до 100 тыс. человек, о которых неизвестно.

"Поскольку имена жертв нацисты не фиксировали — тысячи имен были забыты на долгие десятилетия и в связи с дальнейшей советской политикой затирания памяти о жертвах тех страшных событий. Шаг за шагом, проводя системную исследовательскую работу, мы восстанавливаем память обо всех погибших", – рассказала Фурман.

Также украинская сторона сообщает, что такой информационный обмен позволит детализировать родственные связи, поскольку израильской базе рядом с именами указаны — родители, дети, родственники, которых не было в отечественных архивах.

Так же сообщается, что на объединение баз данных, скорее всего займет несколько месяцев.

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