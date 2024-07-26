Израиль отложил введение платной электронной визы для украинцев

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Черновалова Кристина
Введение обязательной электронной визы (ETA-IL) для украинцев, которая должна была стать платным условием въезда в Израиль с 1 августа, отложено на пять месяцев. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.
Израиль на 5 месяцев отсрочил введение электронных виз для украинцев
До конца 2024 года украинцы смогут въезжать в Израиль по старым правилам, без необходимости оформлять электронную визу и платить за нее. Это дает дополнительное время для планирования поездки и экономит средства.
Официальных причин отсрочки не сообщается. Однако, по неофициальным данным, это связано с техническими сложностями и необходимостью доработки системы электронной визы. Также возможно, что Израиль учел пожелания украинской стороны и решил пойти навстречу своим партнерам.
С начала следующего года украинцы, как и граждане других безвизовых стран, должны будут получать электронное разрешение ETA-IL для въезда в Израиль. Процедура будет осуществляться через специальный веб-сайт, а стоимость визы пока не объявлена.
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