Работа и путешествия: как получить визу цифрового кочевника и жить где угодно

В последнее время многие молодые люди отказываются от офисной работы в пользу удаленной. Это позволяет им работать из любой точки мира и одновременно путешествовать. В ответ на этот тренд некоторые страны начали выдавать специальные визы для так называемых цифровых кочевников.

Виза цифрового кочевника

Что дает виза цифрового кочевника?

Эта виза позволяет проживать в стране на срок от одного до двух лет, работая удаленно на иностранные компании. Большинство цифровых кочевников — это специалисты в области IT и маркетинга. Кроме возможности жить в другой стране, виза часто включает и другие бонусы, такие как доступ к медицине и особые налоговые условия.

Как получить такую визу?

Чтобы получить визу, нужно соответствовать финансовым требованиям страны. Например, в Португалии нужно зарабатывать минимум 3500 евро в месяц. В Турции этот порог ниже — достаточно иметь доход в 3000 долларов.

Где лучше всего жить цифровым кочевникам?

Многие выбирают Португалию за красивые города и пляжи, а также доступную аренду жилья. В список лучших стран также входят Испания, Греция и Италия. Некоторые страны, включая Южную Африку и Японию, недавно начали предлагать подобные визы, стремясь привлечь талантливых специалистов.

Плюсы и минусы такой жизни

Главные плюсы — это свобода перемещения и возможность узнавать новые культуры. Однако есть и минусы: такая жизнь может быть нестабильной, а адаптация к новым местам порой дается с трудом. Несмотря на это, многие цифровые кочевники считают, что преимущества такой жизни перевешивают недостатки.

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