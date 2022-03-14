Изменили позицию: как в Facebook и Instagram объяснили запрет на призывы к смерти Путина

Представители компании Meta Platforms пересмотрели свое решение о разрешениях пользователям Facebook и Instagram распространять призыв о смерти главы Кремля Владимира Путина.



У компании изменили свою позицию (фото из открытых источников)

Как сообщает Reuters , компания "сужает фокус", чтобы были конкретизированы пределы того, что разрешено. Сейчас призывы относительно посягательств на убийство Путина и самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко запрещены.

Теперь здесь не допускают призывов к насилию в отношении жителей России. Вместе с тем, желать смерти российских солдат, когда говорится об их вторжении в Украину, все же можно. Представители компании трактуют это как один из способов клиентов осуждать российское вторжение.

Как отметил представитель руководства компании Ник Клегг, чтобы устранить ситуацию с двусмысленностью по поводу их позиции, они сужают свои указания и четко заявляют, что не допускают призыва к смерти главы государства на своих платформах. Для них это сложные решения. Но ситуация в Украине быстро развивается. Поэтому они продумали все последствия и держат свои указания, одновременно контролируя их, ведь контекст всегда в развитии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Facebook и Instagram дает зеленый свет на призывы к смерти Путина , Лукашенко и кафиров. Соцсети Facebook и Instagram приняли решение дать "зеленый свет" пользователям в ряде стран публиковать посты, в которых содержатся призывы к смерти президента РФ Путина, а также самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Также пользователи соцсети могут призвать к насилию против российских солдат.

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