Из-за ситуации в Украине Эрдоган позвонил Путину: что стало причиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает турецкий "TRT Haber".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Сообщается, что на встрече были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. В ходе встречи Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Во время переговоров Эрдоган также обсудил с Путиным российско-украинскую войну, в частности судьбу "зерновой сделки". Турецкий глава заявил, что новые инициативы могут быть проработаны через предложенную рабочую группу.

Отметим, Россия продолжает срывать морской экспорт украинского зерна. Возникли проблемы и с рядом стран ЕС касательно сухопутной транспортировки украинской сельхозпродукции. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" — в разгар предвыборной кампании у президента Турции Реджепа Эрдогана начались проблемы со здоровьем. Начались и манипуляции по этому поводу, в частности о том, что Эрдогана якобы инфаркт. Что сейчас происходит на фронтах турецкой предвыборной гонки, финал которой намечен на 14 мая? Может ли ее исход серьезно переформатировать внешнюю политику Турции, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему в США появился проект резолюции о победе Украины в войне – в чем важность. Почему теперь, даже, если представитель республиканцев окажется в Белом доме, он не сможет продвигать мирные переговоры с Путиным и его окружением. Эксперты поделились своим мнением в эксклюзивном интервью нашему порталу.



