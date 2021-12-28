Из-за непогоды в Украине задерживаются поезда: список

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Людмила Слободенюк
В Украине задерживаются поезда из-за непогоды. Фото из открытых источников
"Укрзализныця" сообщила о вынужденных задержках пассажирских и пригородных поездов. Это связано с непогодой, вызвавшей намерзание льда на пантографах, контактной сети и стрелках. Такая ситуация по обоим направлениям из столицыв Западную и Южную части Украины. Об этом сообщают в Telegram-канале "Укрзализныця".
Сейчас известно, что на 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка.
Также уже более чем на 2 часа задерживается поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.
С опозданием прибывают и следующие поезда:
№748 Львов-Киев (38 мин)
№8 Черновцы-Киев (23 мин)
№84 Мариуполь-Киев (18 мин)
№764 Одесса-Киев (18 мин)
№13 Солотвино-Киев (16 мин)
№29 Ужгород-Киев (11 мин)
№146 Измаил-Киев (11 мин)
№770 Каменец-Подольский-Киев (10 мин)
№870 Шепетовка-Киев (10 мин)
№868 Гречаны-Киев (7 мин)
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