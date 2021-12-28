Из-за непогоды в Украине задерживаются поезда: список

В Украине задерживаются поезда из-за непогоды. Фото из открытых источников

"Укрзализныця" сообщила о вынужденных задержках пассажирских и пригородных поездов. Это связано с непогодой, вызвавшей намерзание льда на пантографах, контактной сети и стрелках. Такая ситуация по обоим направлениям из столицыв Западную и Южную части Украины. Об этом сообщают в Telegram-канале "Укрзализныця".

"Приносим извинения пассажирам за вынужденную задержку и просим следить за новостями на официальных каналах связи. Контактный центр АО "Укрзализныця": 0 800 503 111,"- говорится в сообщении "Укрзализныци".

Сейчас известно, что на 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка.

Также уже более чем на 2 часа задерживается поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.

С опозданием прибывают и следующие поезда:

№748 Львов-Киев (38 мин)

№8 Черновцы-Киев (23 мин)

№84 Мариуполь-Киев (18 мин)

№764 Одесса-Киев (18 мин)

№13 Солотвино-Киев (16 мин)

№29 Ужгород-Киев (11 мин)

№146 Измаил-Киев (11 мин)

№770 Каменец-Подольский-Киев (10 мин)

№870 Шепетовка-Киев (10 мин)

№868 Гречаны-Киев (7 мин)



Напомним, ранее "Комментарии" предупреждали про ухудшение погодных условий в Украине во вторник, 28 декабря . Сегодня в Украину пришел южный циклон. Поэтому украинцам следует быть готовыми к значительным осадкам в виде снега и метелей. Особенно будет заметать сгнегом в центральных областях Украины. Там ветер создаст снеговые заносы, поэтому погода будет действительно зимней. Уже 31 декабря ожидается оттепель и 1 января по территории пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

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